Inhalátor és benzines kanna is előkerült már a Tiszából, de van ennél cifrább is – helyzetjelentés a PET Kupáról

Mint arról helyszíni riportban számoltunk be, vasárnap délelőtt Balsáról elstartolt a tizenharmadik PET Kupa, melyen az idén 250 tiszai kalóz vesz részt. Az indulók közt pedig először szerepel a Nyíregyházi Egyetem csapata.

A PET Kupa idei résztvevői között ott van a Nyíregyházi Egyetem csapata is

Fotó: Egyetem

PET Kupa: először nevezett felsőoktatási intézmény

Harmadik napja küzd a hulladék ellen a Tiszán a Nyíregyházi Egyetem PET csapata. Az első felsőoktatási intézményként rajthoz álló egyetemi közösség már több mázsa szeméttől, köztük elképesztő tárgyaktól szabadította meg a folyót: