Kalózok lepték el a Tisza-partot – erre vadásznak majd napokon keresztül! (fotók, videók)

Sátrak sorjáztak a Tisza-parthoz vezető keskeny út mentén vasárnap délelőtt, a sátor lakói pedig nagy készülődésben voltak, hiszen tudták, egy hatnapos, hosszú és kemény túra áll előttük. Vasárnap délelőtt indult útnak hivatalosan is a tizenharmadik PET Kupa, a szervezők pedig sajtónyilvánossá tették a PET kalózok (egymás közt így hívják magukat a résztvevők) vízre szállását.

A PET Kupa célja a szemléletformálás, a hat nap alatt ártéri szemetet gyűjtenek a résztvevők a Tiszán

Fotó: Bozsó Kata

PET Kupa: tizenöt csapat nevezett az idén

Mint azt a kupa versenyigazgatója, Tamás Zsolt az indulás előtt, a csapatok eligazításánál elmondta, összesen 15 csapat nevezett, akik egy-egy hulladékból épített hajóval szállnak vízre, a verseny célja pedig, hogy a hat nap során a csapatok minél több ártéri szemetet gyűjtsenek, a begyűjtött hulladékért pedig a nap végén pontokat kapnak. A kupa végén az a csapat győz, aki a legtöbb pontot gyűjti össze.