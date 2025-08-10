1 órája
Kalózok lepték el a Tisza-partot – erre vadásznak majd napokon keresztül! (fotók, videók)
Fiatalok és idősebbek közös céllal tették hajóikat, kenuikat a vízre Balsa és Gávavencsellő közt. Tizenharmadszor indult útnak a PET Kupa a Felső-Tisza-vidéken.
Sátrak sorjáztak a Tisza-parthoz vezető keskeny út mentén vasárnap délelőtt, a sátor lakói pedig nagy készülődésben voltak, hiszen tudták, egy hatnapos, hosszú és kemény túra áll előttük. Vasárnap délelőtt indult útnak hivatalosan is a tizenharmadik PET Kupa, a szervezők pedig sajtónyilvánossá tették a PET kalózok (egymás közt így hívják magukat a résztvevők) vízre szállását.
PET Kupa: tizenöt csapat nevezett az idén
Mint azt a kupa versenyigazgatója, Tamás Zsolt az indulás előtt, a csapatok eligazításánál elmondta, összesen 15 csapat nevezett, akik egy-egy hulladékból épített hajóval szállnak vízre, a verseny célja pedig, hogy a hat nap során a csapatok minél több ártéri szemetet gyűjtsenek, a begyűjtött hulladékért pedig a nap végén pontokat kapnak. A kupa végén az a csapat győz, aki a legtöbb pontot gyűjti össze.
A tizenharmadik PET Kupa állomásai:
- Balsa
- Rakamaz-Tokaj
- Tiszaladány
- Tiszalök
- Tiszadada
- Tiszadob
Tamás Zsolt versenyigazgató kiemelte: az idén 250 versenyző vág neki a 2013 óta létező nemes célú kezdeményezésnek, a szervezők pedig nagyon örülnek annak, hogy 50 fiatal is részt vesz a PET Kupán. Itt érdemes megjegyezni, a verseny alatt folyamatos az orvosi felügyelet, egy hajóval pedig a vízimentők és a katasztrófavédelem munkatársai is követik a több kilométeren át tartó menetet.
Elstartolt a PET Kupa BalsánFotók: Bozsó Katalin
A versenyszabályzat rövid ismertetése után Balsa és Gávavencsellő polgármestere, Somogyi Szilvia és a Berecz János is köszöntötték a versenyzőket, akiknek (hajós nyelven szólva) jó szelet kívántak.
Mindketten hangsúlyozták, hogy a térség egyik húzóereje a Tisza és az ahhoz köthető turizmus, és remélik, hogy az ország számos pontjáról érkező versenyzők később is visszatérnek majd a régióba.
A hivatalos megnyitó után a csapatok tagjai felpakoltak vízzel és élelemmel, majd vízre helyezték a hajókat kísérő kenukat.
Az indulás előtt Rosta Boglárkával, a zömében budapestiekből álló Mainstage kapitányával beszélgettünk. Kiderült, ő már rutinos „PET Kupázó”, második éve hajóskapitány, de 2017 óta vesz rész ezeken az eseményeken, eleinte még csak önkéntesként.
Amellett, hogy szedjük az ártéri szemetet, esténként közös beszélgetések, programok vannak, az egész egy kicsit olyan, mint egy fesztivál. Sok a törzsvendég, ismerjük egymást, kiváló a hangulat a hajóban és a nap végén is. Van a hajónkon egy gitár, az egyik csapattársam azon szokott játszani
– árulta el a fővárosból érkező Boglárka.
Hozzátette, olyan sokukat érdekli a PET Kupa, hogy kiállítottak egy másik csapatot is, ezt fiatalabbak alkotják, a csapat neve pedig az, hogy Backstage.pet hu.
A PET Kupa fő jellemzői:
2013-ban indult az akció. A hajók használt PET-palackokból, újrahasznosított anyagokból készülnek. A résztvevők a verseny közben összegyűjtik a folyóban és ártereken felhalmozódott hulladékot. A cél, hogy minél többen megismerjék a folyószennyezés problémáját. A munka mellett fesztiválhangulat, táborozás és csapatépítés is része az eseménynek. A névben a PET egyszerre utal a polyethylene terephthalate (PET műanyag) rövidítésére és a „pet” (kisállat) szóra, ami játékos hangulatot kölcsönöz.
