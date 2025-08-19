Elhunyt a korábbi polgármester, sokan gyászolják és megemlékeznek róla

Orosz László Piricse polgármestere írta ki közösségi oldalára, hogy a község önkormányzata és képviselő-testülete fájó szívvel és mély fájdalommal búcsúzik Piricse egykori polgármesterétől, Hatvani Gyulától.

Elhunyt Hatvani Gyula, volt polgármester

Fotó: napkeletnepe.hu

Az elhunyt polgármesterre emlékeznek

Hatvani Gyula l 994-től — 2006-ig volt Piricse polgármestere. Ahogy Orosz László posztjában megemlékszik róla, Hatvani Gyula mindig arra törekedett, hogy az akkori, szolidabb anyagi körülmények között is fejlődjön a község, szem előtt tartva azt, hogy azon munkavállalóknak, akik munkahelyüket elveszítették, új állást teremtsen. Nevéhez számtalan beruházás elindítása, megvalósítása fűződöttek. Többek között a Hősök emlékműve és a közpark kiépítése, iskolai ebédlő megépítése, valamint az új óvoda épületének megálmodása. Hatvani Gyula kezdeményezésére jött létre Piricse és a romániai Piskolt település közötti testvértelepülési kapcsolat.

Köszönjük, hogy megteremtette annak alapját, hogy az őt követő településvezető tovább tudta folytatni az általa megkezdett és elindított munkát.

Piricse önkormányzata és képviselő-testülete fájó szívvel és mély fájdalommal búcsúzik Piricse község egykori polgármesterétől Hatvani Gyulától