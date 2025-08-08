Ismét nagyot szól majd a buli a Pöttömkertben!

Ezúttal kétnapos programmal készülnek a szervezők Fehérgyarmaton. Augusztus 9-én, szombaton 15 órától a Burattino Bábszínház mesés előadását élvezhetik a kicsik, 17 órától a Pom-Pom Família ad interaktív, zenés műsort. Vasárnap délután 3 órától Aqua manók partiz(tat)nak a Pöttömkertben, őket az Alma együttes fellépése követi. Mindkét napon vidámpark, játszósarok, arcfestés, csillámtetkó-készítés, ugrálóvár és fotófal várja a gyerekeket.

A nyíregyházi Burattino Bábszínház ezúttal a fehérgyarmati Pöttömkertbe látogat

Fotó: KM-archív



„A színpad nem csak a miénk!”

A nyíregyházi Burattino Bábszínház immár 25 éves szakmai múltra tekint vissza. Az elhivatott csapat repertoárjában mindenféle darab megtalálható a klasszikus mesefeldolgozástól, a vásári játékon át, a saját kútfőből eredő szórakoztató történetekig. A zenével kísért Burattino-előadások felnőtteket és gyereket egyaránt magukkal ragadnak.

A Pom-Pom Família 1994-ben alakult, két család összefogásával, az öt fős csapat idővel trióra, majd duóra redukálódott. Az alapító házaspár, Marianna és Aurél azonban rendületlenül járja az óvodákat, iskolákat, falusi és városi rendezvényeket, hogy szórakoztassa a gyerekeket. Mottójuk: „A színpad nem csak a miénk!” Éppen ezért arra kérik a gyerekeket, hogy akinek kedve van, bátran ugorjon fel a színpadra, és mutassa meg, mennyire ügyes.

Az Aqua Manó formáció dalokkal, interaktív játékokkal, tánccal készül a nagy napra



A gyerekek választották őket

Az Aqua Manó Party formáció 2011 óta szórakoztat gyermekeket, családokat saját és közismert dalokkal, interaktív játékokkal, tánccal. Megfordultak már az A38 Hajón, a Campus Kid Fesztiválon, a Hajdú-Ízek Fesztiválján és az újfehértói Fürtös fesztiválon is. A csapat tagjai értenek a gyerekek nyelvén, tudják hogyan kell a 3-16 éves korosztályt szórakoztatni, fejleszteni, az érdeklődésüket felkelteni és – a programok alatt – tartalmasan lekötni.

„Ma van a szülinapom!” Ismerős, ugye? Halász Judit örökzöldje mellett talán ez a leggyakrabban felcsendülő gyermekköszöntő dal, amelyet az Alma együttes jegyez. A maholnap 30 éves szülinapját ünneplő zenekar kezdetben megzenésített verseket adott elő, egy véletlen felkérés kapcsán kezdtek el gyerekeknek játszani. Az első ilyen koncertjüknek akkora sikere volt, hogy hamarosan azon kapták magukat, már csak gyerekkoncertjeik vannak. Ezért mondják magukról, hogy a gyerekek választották őket.