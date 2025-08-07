augusztus 7., csütörtök

Programajánló

1 órája

Rakamazon villáznak és bólogatnak, Tiszabercelen kavarják a sűrű lét – extrát ad programokból a szabolcsi hétvége!

Gondolkodtál már azon, mivel töltöd a hét utolsó napjait? Ha még nincs ötleted, mutatjuk a szabolcs-szatmár-beregi hétvégi programokat!

Munkatársunktól

A nyári szabadságok és vakáció utolsó heteiben sem fognak unatkozni a Szabolcs-Szatmár-Beregben élők. A hétvégi programok között mindenki megtalálja a neki tetszőt: Rakamazon rockfesztivál, Fehérgyarmaton Oldalvágány és Gyarmati Vigasságok, Tiszabercelen halászléfesztivál lesz, Nyíregyházán pedig a stand up comedy-től a gospelig, a kézműves vásártól a családi élménynapig számtalan kikapcsolódási lehetőség közül választhatnak azok, kimozdulnának otthonról.

Programok: ezen a hétvégén rocktól lesz hangos a rakamazi camping
Hétvégi programok: te melyiket választanád?

  • Augusztus 8., péntek
    11 óra: A medve és a szegény ember – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
    17 óra: Wild East Rock Fesztivál: D\SCORD zenekar, Imago Mundi, Omen, Deák Bill Gyula, DJ Szecsei, camping, Rakamaz
    18 óra: Szabadtéri gospel est autentikus magyar élőzenével, Kossuth tér, Nyíregyháza
    19 óra: Stand up comedy holiday: fellép Redenczki Marcsi, Bruti, Horváth Gábor és Orosz Gyuri, Alvégesi Művelődési Ház, Nyíregyháza
    20 óra: Udvarias Esték: Swing & Love – az Orpheum Madams koncertje, Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház belső udvara, Mátészalka
  • Augusztus 9., szombat
    9 óra: XXIV. Tiszaberceli halászléfesztivál: Tisza-parti ulti-parti, focitorna, akadályverseny, a helyi nyugdíjasok énekkarának műsora, Tücsök zenekar, mesediszkó, habparty, Máté Misi mulatós egyvelege, Y2K fesztiválszínpad, Kocsis Odett és Tarjányi Réka zenés műsora, Lőriczi Fanni produkciója, Bestiák retro őrület Miss Bee-vel, tűzijáték, volt téglagyár, Tiszabercel
    10 óra: Korzó kézműves piactér – helyi kézművesek kirakodóvására a Korzó bevásárlóközpont II. emeleti hídján, Nyíregyháza
    11 óra: Vitéz László kalandjai – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
    12 óra: Falunap: gyermekprogramok, koncertek (Újvári Marika, Dankó Szilvia, Búzavirág Asszonykórus, Lakatos Dani), habparty, tombola, tűzijáték, utcabál Liba Lajossal, Gelénes
    13 óra: Városnap: városnézó kisvasút, Exatrun-pálya, kulturális programok, gyermekműsor, zenél Sanci Káté, Kozma Gergő, Dj Páz és Jucus, Horváth Tamás élő koncert, tűzijáték, iskolaudvar, Dombrád
    17 óra: Wild East Rock Fesztivál: Mina zenekar, Jó'Vana, Mudfield, Alvin és a Mókusok, camping, Rakamaz
    17 óra: Hatzel Piknik 2.0: finom borok, ízletes ételek, hangulatos zene, Hova tűnt Sanyi? élelmiszerüzlet és kávézó, Nyíregyháza
    18 óra: Távcsöves csillagles az Arcturus Csillagászati Egyesülettel – távcsöves és naptávcsöves bemutató, lézeres csillagképtúra (a programot csak derült időben tartják meg), Bujtosi-városliget, Nyíregyháza
    18.30: Zene Sóstón: Volt egyszer egy Long Dusty Road..., sóstói piac, Nyíregyháza
    18.30: XXII. Gyarmati Vigasságok: Kangoo Team, Bagossy Brothers Company-koncert, Desh, Memorial együttes, Fehérgyarmat
    19 óra: XXI. Fehérgyarmati Oldalvágány: SFV, Bordó Sárkány, Livingroom, DJ RBN, Fehérgyarmat
    20.30: Mandala Nyár: Bakancslista a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikóval és a Jászai Mari-díjas Bencze Ilonával, Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza
  • Augusztus 10., vasárnap
    9 óra: Családi élménynap ugrálóvárral, kézműves foglalkozásokkal, darts bajnoksággal, buborék show-val, interaktív zenés műsorral, mesefigurás tornával, Aquarius Élményfürdő, Nyíregyháza
    10 óra: Vitéz László kalandjai – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
    10 óra: Szépséghibás és akciós könyvek vására, Búza téri piaccsarnok, Nyíregyháza
    15 óra: XXII. Gyarmati Vigasságok: diákok műsora, városi kitüntetések átadása, Horváth Tamás-koncert, T. Danny, Fehérgyarmat
    18 óra: Kovácsovics Fruzsina gyerekkoncertje, Szindbád szabadtéri pódiumszínpad, Nyíregyháza
    18.30: Zene Sóstón: Artézis-koncert, sóstói piac, Nyíregyháza
    19 óra: XXI. Fehérgyarmati Oldalvágány: VAN, Closure, Ciki és bandája, Kelet Brass Band, Fehérgyarmat

 

