augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

18°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

2 órája

Aki ezekből a programokból nem tud választani, megérdemli, hogy otthon unatkozzon egész hétvégén

Címkék#Vidor Fesztivál#Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye#programajánló

Néhány óra és megkezdődik a Vidámság és a Derű Országos Seregszemléje, azaz a VIDOR Fesztivál Nyíregyházán! Mutatjuk a hétvégi programokat, melyek nem csak a megyeszékhelyen kínálnak minőségi szórakozást a kikapcsolódni vágyóknak.

Munkatársunktól

Mozgalmas hétvége elé néznek a Szabolcs-Szatmár-Beregben élők, a vármegye számos településén kínálnak feltöltődési lehetőséget a kikapcsolódni vágyóknak. A hétvégi programok között találunk régészeti gasztronómiai találkozó, sárkányhajóversenyt, lemezbörzét, több falunapot, életre kel Mátészalkán a mécsestartó fiú szobra és megkezdődik Nyíregyháza és a térség legnagyobb kulturális-művészeti seregszemléje, a VIDOR Fesztivál

Programok Szabolcs-Szatmár-Beregben: pénteken megkezdődik VIDOR Fesztivál.
Programok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: pénteken kezdődik a VIDOR Fesztivál
Fotó: Sipeki Péter

Programokból nem lesz hiány ezen a hétvégén sem 

Augusztus 22., péntek
11 óra: Nuszikaland – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
14 óra: Fényes Napok: karikaturista, Mr. Piano, gólyalábasok a Kossuth utcán, Tony Curtis és Houdini – a Magyar Hollywood Társaság ünnepi rendezvénye a zsinagógában, Széki asszonyok (1971–2022) – Korniss Péter fotóművész kiállítása a Szatmári Múzeumban, utcazene, tűztánc, a mécsestartó fiú életre keltése, Fényes felvonulás, koncertek a rendezvénytéren: Rácz Gergő, Kelet Brass Band, Éberkóma, Mátészalka

A VIDOR Fesztivál pénteki programja
Móricz Zsigmond Színház
19 óra: A bűvös szék – a Karinthy Színház előadása, nagyszínpad
Kossuth tér
18.30: A fesztivál megnyitó ünnepsége
19 óra: Queen Symphonic-koncert, fellép Falusi Mariann, Lőrincz Judit, Gudics Máté, közreműködik a Crazy Little Queen Tribute Band és a 32 tagú Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Continent Wine & Like Café
22 óra: Dance & Piknik: VIDOR nyitóparti
VIDOR Kert
22 óra: Fesztrock-koncert
23 óra: Dj Vágó
Krúdy Gyula Art Mozi
17.30: Égen-földön Natacha
Bencs-villa
15 óra: Kiállítás a Móricz Zsigmond Színház színművészeinek hobbi-munkáiból

Programok Szabolcs-Szatmár-Beregben: az Éberkóma is koncertet az a mátészalkai Fényes Napokon.
Mátészalkán ad koncertet az Éberkóma
Fotó: X-Faktor

Augusztus 23., szombat
9 óra: Sárkányhajóverseny, Vásárosnamény-Gergelyiugornya
10 óra: Tűz fölött, föld alatt – régészeti gasztronómiai fesztivál előadásokkal és kóstolókkal, Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza
10 óra: Lemezbörze: használt és új lemezek eladása és cseréje, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza
10 óra: XXIX. Kállósemjéni falunap: mise, önkormányzati ünnepség, közös ebéd, gyermekprogramok, egészségsarok, kézműves foglalkozások, színpadi produkciók: helyi fellépők műsora, Nyírség Táncegyüttes, Operett Voices Társulat, UFO együttes, Delta zenekar, utcabál, tűzijáték a Kállay-kúria parkjában, Kállósemjén
11 óra: Dr. RaVaszik – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
14 óra: Fényes Napok: karikaturista, Mr. Piano, Paprika Jancsi és az ördögök – bábelőadás a színház belső udvarán, koncertek a rendezvénytéren: Ivan & The Parazol, Kozmix, Kollányi Zsuzsi, Herceg Dávid, Curtis, Mátészalka
14.30: Családi nap homokvárépítő versennyel, Disney-slágerekkel, habpartival, Naninski és Figaro artistaparádéjával, az Esni fog zenekarral, Gergely Róbert-koncerttel, tűzijátékkal, Tisza-part, Vásárosnamény-Gergelyiugornya
15.30: Hosszabbítás: interaktív közönségtalálkozó Harsányi Gergely egykori válogatott kézilabdázóval, Continental Aréna, I. emelet 102-es szekcióterem, Nyíregyháza
16 óra: Mozaik Med motivációs est: előadást tart dr. Illésy Lóránt, Gyenes Donát, Bakosi Béláné Szenczi Erika, dr. habil Móré Marianna, Sipos Ádám, Szindbád, Nyíregyháza

A VIDOR Fesztivál szombati programja
Móricz Zsigmond Színház
17 óra: Audiencia, a Pécsi Nemzeti színház előadása, Krúdy Kamara
19 óra: A várományos, az Örkény István Színház előadása, nagyszínpad
Kossuth tér
10 óra: Almamánia – családi koncert az Alma együttessel
19 óra: Első Emelet-koncert
20.30: Király Viktor és Király Linda koncertje
22 óra: Filmvetítés – Hogyan tudnék élni nélküled?
VIDOR Kert
16 óra: Veronaki zenekar: Cifra palota
22 óra: Gulyás Attila és zenekara
23 óra: Dj Robin
Continent Színpad
17.30: Pentagon-koncert
Szindbád Rendezvényterem
16 óra: Motivációs est a Wittur-futás előtt
Sóstói-tó
15 óra: II. Kacsaúsztatás a Rotary Club Nyírség szervezésében
Városi Galéria
17 óra: Évgyűrűk: gyűjteményi kiállítás, bevezetés a fametszés világába, tárlatvezetéssel egybekötött interaktív workshop Szepessy Béla grafikusművész vezetésével

Programok Szabolcs-Szatmár-Beregben: szombaton ismét lemezbörzét tartanak a nyíregyházi kulturális központban.
Szombaton ismét lemezbörzét tartanak a nyíregyházi kulturális központban
Illusztráció: Sipeki Péter

Augusztus 24., vasárnap
7 óra: Kisállatbörze, Fokos utcai piac, Nyíregyháza
10 óra: Vitéz László kalandjai – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
15 óra: Garázsvásár – régiségek, apróságok, hasznos holmik és meglepetések minden mennyiségben a művelődési ház udvarán, Borbánya

A VIDOR Fesztivál vasárnapi programja
Móricz Zsigmond Színház
17 óra: Centiről centire, a Rózsavölgyi Szalon Arts & Café előadása
19 óra: A Hülyéje, a Győri Nemzeti Színház előadása
20 óra: Még egy kört mindenkinek, az Orlai Produkciós Iroda előadása
Kossuth tér
8 óra: V. Nyíregyházi Futófesztivál
10 óra: Oszi cica-koncert
19 óra: Killabeatmaker-koncert
20.30: T-Danny-koncert
22 óra: Filmvetítés – Ma este gyilkolunk
VIDOR Kert
16 óra: Vidám manók zenekar-koncert
22 óra: 3 Tenor-koncert
23 óra: Dj Olasz
Bencs-villa
17 óra: Rugós Katica – felolvasószínház
Continent Színpad
16.30: Califortuna-koncert
17.45: Madmike-koncert

Még egy kört mindenkinek: az Orlai Produkció előadását vasárnap láthatja a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház közönége – ízelítő a darabból:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu