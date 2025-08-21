Aki ezekből a programokból nem tud választani, megérdemli, hogy otthon unatkozzon egész hétvégén

Mozgalmas hétvége elé néznek a Szabolcs-Szatmár-Beregben élők, a vármegye számos településén kínálnak feltöltődési lehetőséget a kikapcsolódni vágyóknak. A hétvégi programok között találunk régészeti gasztronómiai találkozó, sárkányhajóversenyt, lemezbörzét, több falunapot, életre kel Mátészalkán a mécsestartó fiú szobra és megkezdődik Nyíregyháza és a térség legnagyobb kulturális-művészeti seregszemléje, a VIDOR Fesztivál.

Programok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: pénteken kezdődik a VIDOR Fesztivál

Fotó: Sipeki Péter

Programokból nem lesz hiány ezen a hétvégén sem

Augusztus 22., péntek

11 óra: Nuszikaland – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza

14 óra: Fényes Napok: karikaturista, Mr. Piano, gólyalábasok a Kossuth utcán, Tony Curtis és Houdini – a Magyar Hollywood Társaság ünnepi rendezvénye a zsinagógában, Széki asszonyok (1971–2022) – Korniss Péter fotóművész kiállítása a Szatmári Múzeumban, utcazene, tűztánc, a mécsestartó fiú életre keltése, Fényes felvonulás, koncertek a rendezvénytéren: Rácz Gergő, Kelet Brass Band, Éberkóma, Mátészalka

A VIDOR Fesztivál pénteki programja

Móricz Zsigmond Színház

19 óra: A bűvös szék – a Karinthy Színház előadása, nagyszínpad

Kossuth tér

18.30: A fesztivál megnyitó ünnepsége

19 óra: Queen Symphonic-koncert, fellép Falusi Mariann, Lőrincz Judit, Gudics Máté, közreműködik a Crazy Little Queen Tribute Band és a 32 tagú Szolnoki Szimfonikus Zenekar

Continent Wine & Like Café

22 óra: Dance & Piknik: VIDOR nyitóparti

VIDOR Kert

22 óra: Fesztrock-koncert

23 óra: Dj Vágó

Krúdy Gyula Art Mozi

17.30: Égen-földön Natacha

Bencs-villa

15 óra: Kiállítás a Móricz Zsigmond Színház színművészeinek hobbi-munkáiból

Mátészalkán ad koncertet az Éberkóma

Fotó: X-Faktor

Augusztus 23., szombat

9 óra: Sárkányhajóverseny, Vásárosnamény-Gergelyiugornya

10 óra: Tűz fölött, föld alatt – régészeti gasztronómiai fesztivál előadásokkal és kóstolókkal, Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza

10 óra: Lemezbörze: használt és új lemezek eladása és cseréje, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza

10 óra: XXIX. Kállósemjéni falunap: mise, önkormányzati ünnepség, közös ebéd, gyermekprogramok, egészségsarok, kézműves foglalkozások, színpadi produkciók: helyi fellépők műsora, Nyírség Táncegyüttes, Operett Voices Társulat, UFO együttes, Delta zenekar, utcabál, tűzijáték a Kállay-kúria parkjában, Kállósemjén

11 óra: Dr. RaVaszik – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza

14 óra: Fényes Napok: karikaturista, Mr. Piano, Paprika Jancsi és az ördögök – bábelőadás a színház belső udvarán, koncertek a rendezvénytéren: Ivan & The Parazol, Kozmix, Kollányi Zsuzsi, Herceg Dávid, Curtis, Mátészalka

14.30: Családi nap homokvárépítő versennyel, Disney-slágerekkel, habpartival, Naninski és Figaro artistaparádéjával, az Esni fog zenekarral, Gergely Róbert-koncerttel, tűzijátékkal, Tisza-part, Vásárosnamény-Gergelyiugornya

15.30: Hosszabbítás: interaktív közönségtalálkozó Harsányi Gergely egykori válogatott kézilabdázóval, Continental Aréna, I. emelet 102-es szekcióterem, Nyíregyháza

16 óra: Mozaik Med motivációs est: előadást tart dr. Illésy Lóránt, Gyenes Donát, Bakosi Béláné Szenczi Erika, dr. habil Móré Marianna, Sipos Ádám, Szindbád, Nyíregyháza