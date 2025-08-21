2 órája
Aki ezekből a programokból nem tud választani, megérdemli, hogy otthon unatkozzon egész hétvégén
Néhány óra és megkezdődik a Vidámság és a Derű Országos Seregszemléje, azaz a VIDOR Fesztivál Nyíregyházán! Mutatjuk a hétvégi programokat, melyek nem csak a megyeszékhelyen kínálnak minőségi szórakozást a kikapcsolódni vágyóknak.
Mozgalmas hétvége elé néznek a Szabolcs-Szatmár-Beregben élők, a vármegye számos településén kínálnak feltöltődési lehetőséget a kikapcsolódni vágyóknak. A hétvégi programok között találunk régészeti gasztronómiai találkozó, sárkányhajóversenyt, lemezbörzét, több falunapot, életre kel Mátészalkán a mécsestartó fiú szobra és megkezdődik Nyíregyháza és a térség legnagyobb kulturális-művészeti seregszemléje, a VIDOR Fesztivál.
Programokból nem lesz hiány ezen a hétvégén sem
Augusztus 22., péntek
11 óra: Nuszikaland – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
14 óra: Fényes Napok: karikaturista, Mr. Piano, gólyalábasok a Kossuth utcán, Tony Curtis és Houdini – a Magyar Hollywood Társaság ünnepi rendezvénye a zsinagógában, Széki asszonyok (1971–2022) – Korniss Péter fotóművész kiállítása a Szatmári Múzeumban, utcazene, tűztánc, a mécsestartó fiú életre keltése, Fényes felvonulás, koncertek a rendezvénytéren: Rácz Gergő, Kelet Brass Band, Éberkóma, Mátészalka
A VIDOR Fesztivál pénteki programja
Móricz Zsigmond Színház
19 óra: A bűvös szék – a Karinthy Színház előadása, nagyszínpad
Kossuth tér
18.30: A fesztivál megnyitó ünnepsége
19 óra: Queen Symphonic-koncert, fellép Falusi Mariann, Lőrincz Judit, Gudics Máté, közreműködik a Crazy Little Queen Tribute Band és a 32 tagú Szolnoki Szimfonikus Zenekar
Continent Wine & Like Café
22 óra: Dance & Piknik: VIDOR nyitóparti
VIDOR Kert
22 óra: Fesztrock-koncert
23 óra: Dj Vágó
Krúdy Gyula Art Mozi
17.30: Égen-földön Natacha
Bencs-villa
15 óra: Kiállítás a Móricz Zsigmond Színház színművészeinek hobbi-munkáiból
Augusztus 23., szombat
9 óra: Sárkányhajóverseny, Vásárosnamény-Gergelyiugornya
10 óra: Tűz fölött, föld alatt – régészeti gasztronómiai fesztivál előadásokkal és kóstolókkal, Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza
10 óra: Lemezbörze: használt és új lemezek eladása és cseréje, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza
10 óra: XXIX. Kállósemjéni falunap: mise, önkormányzati ünnepség, közös ebéd, gyermekprogramok, egészségsarok, kézműves foglalkozások, színpadi produkciók: helyi fellépők műsora, Nyírség Táncegyüttes, Operett Voices Társulat, UFO együttes, Delta zenekar, utcabál, tűzijáték a Kállay-kúria parkjában, Kállósemjén
11 óra: Dr. RaVaszik – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
14 óra: Fényes Napok: karikaturista, Mr. Piano, Paprika Jancsi és az ördögök – bábelőadás a színház belső udvarán, koncertek a rendezvénytéren: Ivan & The Parazol, Kozmix, Kollányi Zsuzsi, Herceg Dávid, Curtis, Mátészalka
14.30: Családi nap homokvárépítő versennyel, Disney-slágerekkel, habpartival, Naninski és Figaro artistaparádéjával, az Esni fog zenekarral, Gergely Róbert-koncerttel, tűzijátékkal, Tisza-part, Vásárosnamény-Gergelyiugornya
15.30: Hosszabbítás: interaktív közönségtalálkozó Harsányi Gergely egykori válogatott kézilabdázóval, Continental Aréna, I. emelet 102-es szekcióterem, Nyíregyháza
16 óra: Mozaik Med motivációs est: előadást tart dr. Illésy Lóránt, Gyenes Donát, Bakosi Béláné Szenczi Erika, dr. habil Móré Marianna, Sipos Ádám, Szindbád, Nyíregyháza
A VIDOR Fesztivál szombati programja
Móricz Zsigmond Színház
17 óra: Audiencia, a Pécsi Nemzeti színház előadása, Krúdy Kamara
19 óra: A várományos, az Örkény István Színház előadása, nagyszínpad
Kossuth tér
10 óra: Almamánia – családi koncert az Alma együttessel
19 óra: Első Emelet-koncert
20.30: Király Viktor és Király Linda koncertje
22 óra: Filmvetítés – Hogyan tudnék élni nélküled?
VIDOR Kert
16 óra: Veronaki zenekar: Cifra palota
22 óra: Gulyás Attila és zenekara
23 óra: Dj Robin
Continent Színpad
17.30: Pentagon-koncert
Szindbád Rendezvényterem
16 óra: Motivációs est a Wittur-futás előtt
Sóstói-tó
15 óra: II. Kacsaúsztatás a Rotary Club Nyírség szervezésében
Városi Galéria
17 óra: Évgyűrűk: gyűjteményi kiállítás, bevezetés a fametszés világába, tárlatvezetéssel egybekötött interaktív workshop Szepessy Béla grafikusművész vezetésével
Augusztus 24., vasárnap
7 óra: Kisállatbörze, Fokos utcai piac, Nyíregyháza
10 óra: Vitéz László kalandjai – a Burattino Bábszínház előadása, Korzó B épület II. emelet, Nyíregyháza
15 óra: Garázsvásár – régiségek, apróságok, hasznos holmik és meglepetések minden mennyiségben a művelődési ház udvarán, Borbánya
A VIDOR Fesztivál vasárnapi programja
Móricz Zsigmond Színház
17 óra: Centiről centire, a Rózsavölgyi Szalon Arts & Café előadása
19 óra: A Hülyéje, a Győri Nemzeti Színház előadása
20 óra: Még egy kört mindenkinek, az Orlai Produkciós Iroda előadása
Kossuth tér
8 óra: V. Nyíregyházi Futófesztivál
10 óra: Oszi cica-koncert
19 óra: Killabeatmaker-koncert
20.30: T-Danny-koncert
22 óra: Filmvetítés – Ma este gyilkolunk
VIDOR Kert
16 óra: Vidám manók zenekar-koncert
22 óra: 3 Tenor-koncert
23 óra: Dj Olasz
Bencs-villa
17 óra: Rugós Katica – felolvasószínház
Continent Színpad
16.30: Califortuna-koncert
17.45: Madmike-koncert
Még egy kört mindenkinek: az Orlai Produkció előadását vasárnap láthatja a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház közönége – ízelítő a darabból:
