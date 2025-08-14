38 perce
Hajnaltól keverik az isteni, sűrű kulimászt Szatmárban – huszonötödször is megkóstolhatjuk, ha a sok program közül ezt választjuk
A nyíregyházi huszártalálkozó vágtázó lovai lerúgják a csillagokat az égről, a szatmárcsekei szilvalekvárfőző fesztiválon már hajnaltól pörögnek-forognak a fakanalak, Jármiban ByeAlex és a Slepp szórakoztatja a közönséget... A hétvégi programok között mindenki megtalálja a neki tetszőt.
A nyár utolsó előtti gondtalan hétvégéje rengeteg programot tartogat a megyében. A hét utolsó napjain többször tekinthetünk a csillagos égre, Szatmárban ismét fakanalat ragadnak a szilvalekvárfőzők, Jármiban is finom falatokkal várják a látogatókat, míg Nyíregyházán huszárvágtára készülhetnek a történelem szerelmesei. Sóstón folytatódnak a koncertek, a megyeszékhelyre pedig a világ minden tájáról érkeznek néptáncosok. Mutatjuk a hétvégi programokat – neked már van terved?
Programok a hét további részében
Augusztus 14., csütörtök
16.30: A Képeslapok Ukrajnából című kiállítás megnyitója, Városi Galéria, Nyírbátor
18 óra: Stresszoldó jóga, Tuzson János Botanikus Kert, Nyíregyháza
19 óra: Égi jelek, földi titkok – Egy éjszaka a múzeumban tárlatvezetéssel, csillagászati előadással és csillaglessel, Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza
Augusztus 15., péntek
16 óra: 51. Jósavárosi Napok – sport- és egészségmegőrző nap, Jósavárosi Művelődési Ház, Nyíregyháza
20 óra: Anconai szerelmesek – zenés komédia a Móricz Zsigmond Színház társulatának előadásában, Rózsakert Szabadtéri Színpad, Nyíregyháza
20.30: Mandala Nyár: Loveshake – élő zenekaros színházi est Rezes Judittal és Szabó Győzővel, Sóstói múzeumfalu, Nyíregyháza
Augusztus 16., szombat
7 óra: XXV. Nemzetközi Szilvalekvárfőző Fesztivál: lekvárfőzés, helyi és környékbeli művészeti csoportok műsora, táncház, koncertek (Rostás Szabika, Roberto, Memorial együttes, Sári Évi), szabadtéri bál Bendics Lászlóval, Kölcsey Ferenc turisztikai és vendéglátóközpont, Szatmárcseke
8 óra: II. Gasztronómiai Fesztivál kispályás focitornával, helyi művészeti csoportok fellépése, karatebemutató, koncertek: Dorina, Balogh Roberto, Mario, ByeAlex és a Slepp, sportpálya, Jármi
9.30: Nyergelj, fordulj! – XIX. Huszártalálkozó huszármenettel, díszsortűzzel, fegyverbemutatóval, történelmi beszélgetésekkel, néptánccal, hagyományos magyar ételekkel, Országzászló tér, Nyíregyháza
15 óra: 51. Jósavárosi Napok – kulturális programok, helyi művészeti csoportok bemutatói, gyermekkoncertek, Horváth Margit és Gulyás Attila, a nyíregyházi színház művészeinek zenés előadása, tűzijáték, utcabál a Vox együttessel, Ungvár sétány, Nyíregyháza
16 óra: Villa Lounge DJ Németivel, Bencs-villa kávézó, Nyíregyháza
17 óra: XIV. Nyírbátori Fúvószenekari Találkozó a művelődési központ lépcsőpiramisán, Nyírbátor
18 óra: Csillagok alatt – távcsöves csillagles az Arcturus Csillagászati Egyesülettel, Geri-domb, Nyíregyháza
18.30: Zene Sóstón: Orpheum Madams-koncert, sóstói piac, Nyíregyháza
20.30: Nyárzáró éjszakai fürdőzés és szaunaest a Polip zenekarral, Aquarius Élményfürdő, Nyíregyháza
21 óra: Máklikőr-koncert, 2-es Pub, Nyírbátor
Augusztus 17., vasárnap
8 óra: Őszi ruhabörze és játékvásár, Continental Aréna, Nyíregyháza
17 óra: Gyereksóstó: a Gyerecsak zenekar interaktív koncertje, sóstói piac, Nyíregyháza
20 óra: Üdvözlünk, nagyvilág! – a 10. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitó gálaműsora, Kossuth tér, Nyíregyháza
Szombaton Jármiban lép fel a ByeAlex és a Slepp:
