2 órája
Mesével indul az olvasóvá nevelés!
Állati jól érezték magukat a Bogyó és Babóca csoportok tagjai a papírszínházi mesefoglalkozáson.
A bölcsisek nagyon élvezték az Állatolimpia című papírszínházi mesefoglalkozást
Fotó: Pusztadobosi Mini Bölcsőde
A helyi könyvtárba vezetett az útjuk a minap a Pusztadobosi Mini Bölcsőde Bogyó és Babóca csoportjainak. A bölcsisek nagyon élvezték az Állatolimpia című papírszínházi mesefoglalkozást, majd kedvükre játszottak és lapozgatták a szebbnél szebb könyveket. Ahogy Vekerdy Tamás mondta: „Mesével indul az olvasóvá nevelés. Nem lesz jó olvasó az, aki nem hallgatott elég mesét.”
A Tévé Macitól a daloló könyvig
Az alábbiakban rövid ismertetőt adunk néhány, gyermekeknek és szülőknek szóló kiadványból, amelyeket felvonultattak a pusztadobosi könyvtárban.
- Szeretlek, Apa! – ölelgetős könyvecske: a tavaly megjelent játékos lapozó az apukákhoz búvó állatkölykökről szól, kiemelve az ölelés örömét. Te mit érzel, amikor megöleled, akit nagyon szeretsz? – teszi fel a kérdést a szerző, Zach Rosentahl.
- Jó éjszakát, Maci!: a sok képet, kevés szöveget tartalmazó, keményfedeles könyv címoldaláról a szülők által jól ismert Tévé Maci mosolyog ránk, akinek esti meséjét mindig meg kellett várni, csak utána jöhetett az alvás. A kedves mackó szeret mosdani, fogat mosni és énekelni. Mindig jókedvűen bújt ágyba, mert a legjobb barátja, Valérka is vele aludt.
- Kerekmese – Gyerekdalok: a színes illusztrációkkal teli hangoskönyv interaktív élményt nyújt, a beépített hangmodul segítségével a magyar dalok egy gombnyomással lejátszhatóak. Fejleszti a kisgyermekek hallását, ritmusérzékét és segít az első dalok megtanulásában.