augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

19°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pusztadobos

1 órája

Mesével indul az olvasóvá nevelés!

Címkék#pusztadobosi#Tévé Maci#bölcsőde

Állati jól érezték magukat a Bogyó és Babóca csoportok tagjai a papírszínházi mesefoglalkozáson.

Mesével indul az olvasóvá nevelés!

A bölcsisek nagyon élvezték az Állatolimpia című papírszínházi mesefoglalkozást

Fotó: Pusztadobosi Mini Bölcsőde

A helyi könyvtárba vezetett az útjuk a minap a Pusztadobosi Mini Bölcsőde Bogyó és Babóca csoportjainak. A bölcsisek nagyon élvezték az Állatolimpia című papírszínházi mesefoglalkozást, majd kedvükre játszottak és lapozgatták a szebbnél szebb könyveket. Ahogy Vekerdy Tamás mondta: „Mesével indul az olvasóvá nevelés. Nem lesz jó olvasó az, aki nem hallgatott elég mesét.”

Pusztadobos
Fotó: Pusztadobosi Mini Bölcsőde

A Tévé Macitól a daloló könyvig

Az alábbiakban rövid ismertetőt adunk néhány, gyermekeknek és szülőknek szóló kiadványból, amelyeket felvonultattak a pusztadobosi könyvtárban. 

  • Szeretlek, Apa! –  ölelgetős könyvecske: a tavaly megjelent játékos lapozó az apukákhoz búvó állatkölykökről szól, kiemelve az ölelés örömét. Te mit érzel, amikor megöleled, akit nagyon szeretsz? – teszi fel a kérdést a szerző, Zach Rosentahl.
  • Jó éjszakát, Maci!: a sok képet, kevés szöveget tartalmazó, keményfedeles könyv címoldaláról a szülők által jól ismert Tévé Maci mosolyog ránk, akinek esti meséjét mindig meg kellett várni, csak utána jöhetett az alvás. A kedves mackó szeret mosdani, fogat mosni és énekelni. Mindig jókedvűen bújt ágyba, mert a legjobb barátja, Valérka is vele aludt. 
  • Kerekmese – Gyerekdalok: a színes illusztrációkkal teli hangoskönyv interaktív élményt nyújt, a beépített hangmodul segítségével a magyar dalok egy gombnyomással lejátszhatóak. Fejleszti a kisgyermekek hallását, ritmusérzékét és segít az első dalok megtanulásában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu