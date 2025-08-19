Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Rácz Imre

–Szívből gratulálunk Imre Rácz elnök úrnak, hogy a vármegyei gazdatársadalom érdekében kifejtett több évtizedes áldozatos tevékenységét országosan, állami kitűntetéssel is elismerték. További munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk!–írta oldalán a MAGOSZ vármegyei szervezete.

Rácz Imre (balra) és dr. Nagy István Fotó: Facebook

Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta Rácz Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnöke részére, a magyar gazdák érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő közéleti tevékenysége és szakmai munkája elismeréseként. A kitüntetést dr. Nagy István agrárminiszter adta át.