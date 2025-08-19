augusztus 19., kedd

Állami elismerés

1 órája

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Rácz Imre

A magyar gazdák érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért vehetett át elismerést Rácz Imre.

Szon.hu
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Rácz Imre

Rácz Imre (balra) dr. Nagy Istvántól vette át az elismerést

Forrás: Facebook

–Szívből gratulálunk Imre Rácz elnök úrnak, hogy a vármegyei gazdatársadalom érdekében kifejtett több évtizedes áldozatos tevékenységét országosan, állami kitűntetéssel is elismerték. További munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk!–írta oldalán a MAGOSZ vármegyei szervezete. 

Rácz Imre (balra) és  dr. Nagy István Fotó: Facebook

Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta Rácz Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnöke részére, a magyar gazdák érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő közéleti tevékenysége és szakmai munkája elismeréseként. A kitüntetést dr. Nagy István agrárminiszter adta át. 

 

 

 

