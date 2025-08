Teljes kétségbeesés: költöznie kell az országos hírű nyíregyházi attrakciónak – fotókkal

Lassan másfél éve, hogy égi műhelyében bütyköli-rendezgeti imádott rádióit Zentai Mihály. Mióta elment, zárt ajtók mögött porosodik közel négyszáz rádiót és száz televíziót számláló gyűjteménye, melyet még a halála előtti hetekben is büszkén mutatott meg egykori munkahelye, a borbányai reléállomás épületében berendezett Rádiómúzeum látogatóinak. Mi is többször jártunk pótolhatatlan kincsei között, amikről mindig olyan szeretettel beszélt, mintha a gyermekei volnának, sőt, egyszer a műhelyébe is bekukkanthattunk, ami felért egy időutazással. Utánozhatatlan mosolyával, pikáns humorával és hatalmas szaktudásával egyszerre szórakoztatott és tanított. Sokszor aggódott amiatt, hogy mi lesz sorsa a ritka és különleges rádióknak, tévéknek, így amikor 2022-ben bekerült a gyűjteménye a nyíregyházi értéktárba, megnyugodott, mondván, lesz, aki továbbviszi a lángot, egyelőre azonban senki nem vállalja a fáklyahordozó szerepét.

Rádiómúzeum: Zentai Mihály a gyűjteményi minden darabját jól ismerte, büszkén mutatta meg különleges rádióit és tévéit

Fotó: KM-archív / Pusztai Sándor

Rádiómúzeum: menni kell a gyűjteménynek

A napokban készült el és kaptam meg a hagyatéki pótleltárt, ami tulajdonképpen egy több mint ötszáz darabból álló prospektus. A gyűjtemény az Antenna Hungária épületében van, így a társaság egyik munkatársa segített listázni a tévéket, rádiókat, telefonokat és egyéb elektronikai berendezéseket, kütyüket. Ez az én örökségem, amit legkésőbb kilencven napon belül ki kell onnan pakolnom

– sóhajtott a telefonba Zentai Edit, Misi bácsi imádott lánya, aki nem titkolja, kissé kétségbe van esve, mert egyelőre fogalma sincs, hol talál majd új otthonra édesapja gyűjteménye. Eddig hiába próbálkozott a város- és a megyeházán, zárt kapukat döngetett.