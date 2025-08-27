Rage-applying: amikor az indulat diktálja a motivációs levelet

Valószínűleg mindannyian éreztük már úgy, hogy nem ismernek el a munkahelyünkön sem szakmailag, sem anyagilag, egy tapasztalatlanabb kolléga kapja meg a rég áhított pozíciót a rengeteg túlóra, képzés és ígéret ellenére… Csak gyűlik, gyűlik bennünk az elkeseredettség, a feszültség, ami egy ponton haragba csap át. Ekkor leülünk a számítógép elé és minden elénk kerülő álláshirdetésre jelentkezünk, ahová csak tudjuk, elküldjük az önéletrajzunkat. A szakemberek szerint ez nem a leghatékonyabb karrierlépés, azonban a rage-applying vagy dühből jelentkezés egyre elterjedtebb jelenség.

Rage-applying, avagy dühből jelentkezni minden szembejövő álláshirdetésre – elég gyakori jelenség

Illusztráció: Shutterstock

Rage-applying: düh és bosszú helyett gondolkodjunk hideg fejjel!

– Pályakezdőként örültem, hogy sikerült bekerülnöm egy nagy múltú céghez. Ahogy teltek az évek, a munkaköröm egyre inkább kibővült, de eleinte úgy voltam vele, hogy nem baj, legalább van lehetőségem fejlődni. Egy ponton viszont már azt éreztem, hogy nem bírom tovább, teljesen kiszipolyoznak, csak gyűlnek a feladatok az asztalomon, a fizetésem viszont nem változik, előrelépési lehetőség nincs, és a korábban annyira szeretett légkör is megváltozott... Szinte mindennap túlóráztam, és akkor sem tudtam lazítani, amikor hazaértem. Egyik este leültem a gép elé, bepötyögtem a keresőbe, hogy „nyíregyházi állások”, és a takarítótól az ügyvezető igazgatóig mindenhova elküldtem az önéletrajzom. Persze, amikor kitisztult a fejem, borzasztóan szégyelltem magam, de már nem volt mit tenni. Szerencsére egy-két kivételtől eltekintve egyik helyről sem jeleztem vissza – mesélte Anna, aki nem sokkal később sikerült munkahelyet váltania, de dühből.

A jelentkezőknek gyakran fogalmuk sincs, hogy az adott cég mivel foglalkozik, nem olvasnak utána a szerepköröknek, csak vakon beadják a jelentkezésüket, hogy minél hamarabb megszabadulhassanak a jelenlegi munkahelyüktől. Válogatás nélkül küldik el az önéletrajzukat, legtöbbször eredménytelenül, hiszen ez egyáltalán nem átgondolt és célzott, hanem inkább impulzív és gyors lépés.

Ha rövid időn belül sok állásra jelentkezünk, nem nézünk utána a cégeknek, nem szabjuk az adott hirdetésre az önéletrajzunkat és a motivációs levelünket, majd nem keressük fel a potenciális munkáltatót és nem válaszolunk a levelekre, bizony, mi is ezt csináljuk. Érdemes azonban tudnunk, hogy ez milyen hatással lesz a későbbi karrierünkre – írja profession.hu.