1 órája
Rage-applying: amikor az indulat diktálja a motivációs levelet
A munkahelyi elégedetlenség gyakran drasztikus lépések felé löki a dolgozókat. Ilyen a rage-applying, avagy a dühből jelentkezés is, ami inkább megküzdési mechanizmus, mint jól átgondolt döntés.
Valószínűleg mindannyian éreztük már úgy, hogy nem ismernek el a munkahelyünkön sem szakmailag, sem anyagilag, egy tapasztalatlanabb kolléga kapja meg a rég áhított pozíciót a rengeteg túlóra, képzés és ígéret ellenére… Csak gyűlik, gyűlik bennünk az elkeseredettség, a feszültség, ami egy ponton haragba csap át. Ekkor leülünk a számítógép elé és minden elénk kerülő álláshirdetésre jelentkezünk, ahová csak tudjuk, elküldjük az önéletrajzunkat. A szakemberek szerint ez nem a leghatékonyabb karrierlépés, azonban a rage-applying vagy dühből jelentkezés egyre elterjedtebb jelenség.
Rage-applying: düh és bosszú helyett gondolkodjunk hideg fejjel!
– Pályakezdőként örültem, hogy sikerült bekerülnöm egy nagy múltú céghez. Ahogy teltek az évek, a munkaköröm egyre inkább kibővült, de eleinte úgy voltam vele, hogy nem baj, legalább van lehetőségem fejlődni. Egy ponton viszont már azt éreztem, hogy nem bírom tovább, teljesen kiszipolyoznak, csak gyűlnek a feladatok az asztalomon, a fizetésem viszont nem változik, előrelépési lehetőség nincs, és a korábban annyira szeretett légkör is megváltozott... Szinte mindennap túlóráztam, és akkor sem tudtam lazítani, amikor hazaértem. Egyik este leültem a gép elé, bepötyögtem a keresőbe, hogy „nyíregyházi állások”, és a takarítótól az ügyvezető igazgatóig mindenhova elküldtem az önéletrajzom. Persze, amikor kitisztult a fejem, borzasztóan szégyelltem magam, de már nem volt mit tenni. Szerencsére egy-két kivételtől eltekintve egyik helyről sem jeleztem vissza – mesélte Anna, aki nem sokkal később sikerült munkahelyet váltania, de dühből.
A jelentkezőknek gyakran fogalmuk sincs, hogy az adott cég mivel foglalkozik, nem olvasnak utána a szerepköröknek, csak vakon beadják a jelentkezésüket, hogy minél hamarabb megszabadulhassanak a jelenlegi munkahelyüktől. Válogatás nélkül küldik el az önéletrajzukat, legtöbbször eredménytelenül, hiszen ez egyáltalán nem átgondolt és célzott, hanem inkább impulzív és gyors lépés.
Ha rövid időn belül sok állásra jelentkezünk, nem nézünk utána a cégeknek, nem szabjuk az adott hirdetésre az önéletrajzunkat és a motivációs levelünket, majd nem keressük fel a potenciális munkáltatót és nem válaszolunk a levelekre, bizony, mi is ezt csináljuk. Érdemes azonban tudnunk, hogy ez milyen hatással lesz a későbbi karrierünkre – írja profession.hu.
Ha dühből jelentkezünk állásokra, az elsődleges motivációnk nem a jobb munkakörülmények megteremtése, hanem a vélt sérelmeink megbosszulása. Tehát a rage-applying egy megküzdési mechanizmus inkább, ami a kontroll érzését erősíti bennünk, de ez gyakran fals érzés. Bár ilyen esetben is lehet eredményes a jelentkezésünk, nagy szerencse kell ahhoz, hogy pont jó helyre küldjük el az önéletrajzunkat, ahhoz pedig még nagyobb, hogy az új állásunk valóban jobb legyen a jelenleginél és ne essünk cseberből vederbe.
Ahhoz, hogy elkerüljük a rage-applyingból fakadó negatív következményeket, alapvetően meg kell változtatnunk a frusztrációra és az elégedetlenségre adott válaszreakciónkat. A düh sosem megoldás semmilyen problémára, így hiába várjuk az új állástól a változást, ha a probléma gyökerét nem tudjuk kezelni – bár ez természetesen nagyobb erőfeszítést igényel, mint a munkahelyváltás.
Mit tegyünk?
- Gondoljuk át, hogy tulajdonképpen miért nem tudja a jelenlegi munkánk megadni nekünk azt az elégedettséget, amire vágyunk.
- Üljünk le a főnökünkkel, és kommunikáljuk felé is, ha bizonyos feladatokban nem érezzük jól magunkat, vagy nem érezzük, hogy a munkánk megkapná a kellő megbecsülést.
- Fontos, hogy minél kevesebbszer veszítsük el az irányítást az érzelmeink és a higgadtságunk felett. Ne döntsünk a hirtelen fellángoló érzelmeinktől vezérelve!
- Ha pedig nyugodtan átgondoltuk, és úgy döntöttünk, hogy mindenképpen állást kell váltanunk, ne lépjünk tovább komoly terv nélkül.
Ott vaaaaaan! Történelmi diadal! A Szpari legyőzte a Lokit Debrecenben!!!
Jó kis programsorozat volt a Jósavárosi Napok (fotókkal)