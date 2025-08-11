Öt településen hirdetik az igét a körzetben

Idén nyáron sem maradnak szellemi táplálék nélkül a Ramocsaházi Református Egyházközség területén működő gyülekezetek, megszületett a körzeti evangelizációs hét menetrendje.

A Ramocsaházi Református Egyházközség várja a híveket

augusztus 19., kedd: Ramocsaháza

augusztus 20., szerda: Laskod

augusztus 21., csütörtök: Apagy

augusztus 22., péntek: Nyíribrony

augusztus 23., szombat: Besenyőd

Csak jó földben terem gyümölcsöt

Az igehirdetések minden nap 18 órakor kezdődnek a helyi református templomokban. Az egyházközség lelkipásztorai, gondnokai, presbiterei az utazásban is örömmel segítik a híveket. Az idei program fő üzenete a Máté evangéliumában (is) olvasható jézusi tanításra, a magvető példázatra épül, miszerint: „Íme, kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.”

A példázatban a magvető a prédikáló, a mag Isten szava. A föld típusai, melyekre a mag hullik, a különböző szívállapotokat jelképezik, amelyekkel az emberek fogadják az evangéliumot. Isten üzenete tehát mindenkihez eljut, de csak a befogadó szívűekben terem gyümölcsöt.