Podcast

1 órája

Rapid Extra: Zelenszkij meglepően békés hangnemet választott (videóval)

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját értékelte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antallal Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund. A beszélgetésben szóba került a Trump–Putyin-csúcs utáni Zelenszkij-nyilatkozat is, amely szokatlanul békülékeny hangvételű volt, bár a háború lezárására egyelőre kevés az esély.

Szon.hu

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök röviddel a tárgyalás után közzétett üzenetében arról számolt be, hogy „hosszú, tartalmas” megbeszélést folytatott Donald Trumppal, előbb ketten, majd európai vezetők bevonásával. Azt hangsúlyozta: Ukrajna kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra. írta a Magyar Nemzet

Rapid Extra: Zelenszkij meglepően békés hangnemet választott
Rapid Extra: Zelenszkij meglepően békés hangnemet választott
Fotó: Magyar Nemzet

Zelenszkij szokatlanul békés hangvételben szólalt meg

Fekete Rajmund szerint különösen figyelemre méltó, hogy Zelenszkij a szokásos retorikától eltérően kifejezetten békülékeny hangot ütött meg.

Egy rossz szót sem mondott Oroszországról, arról beszélt, hogy békét kell kötni. Ez mindenképpen pozitív jelzés

 – mutatott rá a szakértő, aki hozzátette: az amerikai és az ukrán elnök hétfőn ismét találkozik az Egyesült Államokban.

A folytatás és további részletek ide kattintva érhetők el a Magyar Nemzet cikkében.

 

 

 

 

