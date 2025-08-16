51 perce
Rapid Extra: Zelenszkij meglepően békés hangnemet választott (videóval)
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját értékelte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antallal Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund. A beszélgetésben szóba került a Trump–Putyin-csúcs utáni Zelenszkij-nyilatkozat is, amely szokatlanul békülékeny hangvételű volt, bár a háború lezárására egyelőre kevés az esély.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök röviddel a tárgyalás után közzétett üzenetében arról számolt be, hogy „hosszú, tartalmas” megbeszélést folytatott Donald Trumppal, előbb ketten, majd európai vezetők bevonásával. Azt hangsúlyozta: Ukrajna kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú találkozóra. –írta a Magyar Nemzet
Zelenszkij szokatlanul békés hangvételben szólalt meg
Fekete Rajmund szerint különösen figyelemre méltó, hogy Zelenszkij a szokásos retorikától eltérően kifejezetten békülékeny hangot ütött meg.
Egy rossz szót sem mondott Oroszországról, arról beszélt, hogy békét kell kötni. Ez mindenképpen pozitív jelzés
– mutatott rá a szakértő, aki hozzátette: az amerikai és az ukrán elnök hétfőn ismét találkozik az Egyesült Államokban.
