Boltnyitás

1 órája

A helyiek már nagyon várták, új üzlet nyílt a szabolcsi településen

Címkék#vásárlók#üzlet#nyitás

A most nyitott élelmiszerüzlet célja, hogy a térségben élők minden nap, a lakóhelyük közelében találják meg a kedvező árú termékek széles választékát. A Reál nyitónapján akciók várták a vásárlókat.

Munkatársunktól
A helyiek már nagyon várták, új üzlet nyílt a szabolcsi településen

A helyiek örülnek az üzletnek

Fotó: Önkormányzat

Nagy nap volt a péntek a gávavencsellőiek életében: megnyitotta kapuit a Reál új áruháza, így a jövőben Gávavencsellő és a környező települések lakói modern, tágas és kényelmesen kialakított üzletben vásárolhatnak. 

A Reál-üzlet nyitásának napján akciókkal és programokkal várták a vásárlókat
Fotó: Önkormányzat  

Új Reál-üzletet nyitottak

Valler Zoltán, a Kispatak-2000.Kft. ügyvezetője elmondta: a kínálatban kiemelt szerep jut a frissárunak, a magyar termelőktől származó húsnak és a helyben sütött, ropogós pékáruknak a klasszikus kenyértől a különleges péksüteményekig. Mivel a kisebb településeken különösen fontos a kedvező ár-érték arány, a kínálatukban széles választékban elérhetőek lesznek a Reál saját márkás terméke is. A nyitás napján színes programok és nagy akciók várták a látogatókat. A most nyitott Reál élelmiszerüzlet célja, hogy a térségben élők minden nap, a lakóhelyük közelében találják meg a kedvező árú termékek széles választékát. 

 

