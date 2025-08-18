36 perce
A helyiek már nagyon várták, új üzlet nyílt a szabolcsi településen
A most nyitott élelmiszerüzlet célja, hogy a térségben élők minden nap, a lakóhelyük közelében találják meg a kedvező árú termékek széles választékát. A Reál nyitónapján akciók várták a vásárlókat.
A helyiek örülnek az üzletnek
Fotó: Önkormányzat
Nagy nap volt a péntek a gávavencsellőiek életében: megnyitotta kapuit a Reál új áruháza, így a jövőben Gávavencsellő és a környező települések lakói modern, tágas és kényelmesen kialakított üzletben vásárolhatnak.
Új Reál-üzletet nyitottak
Valler Zoltán, a Kispatak-2000.Kft. ügyvezetője elmondta: a kínálatban kiemelt szerep jut a frissárunak, a magyar termelőktől származó húsnak és a helyben sütött, ropogós pékáruknak a klasszikus kenyértől a különleges péksüteményekig. Mivel a kisebb településeken különösen fontos a kedvező ár-érték arány, a kínálatukban széles választékban elérhetőek lesznek a Reál saját márkás terméke is. A nyitás napján színes programok és nagy akciók várták a látogatókat. A most nyitott Reál élelmiszerüzlet célja, hogy a térségben élők minden nap, a lakóhelyük közelében találják meg a kedvező árú termékek széles választékát.
