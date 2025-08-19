augusztus 19., kedd

Haláli történetek

2 órája

Feltárult a sír: leesett az álluk Szabolcsban (videóval)

Különleges leletek kerültek elő a vármegye földjéből. A régészek olyan sírt is találtak, amely teljesen egyedülálló a Kárpát-medencében, de volt olyan is, amely a honfoglalás kori elit alakulat harcosainak nyughelyét őrizte – lovukkal együtt.

Munkatársunktól

Bár a Jósa András Múzeum továbbra is felújítás alatt áll, munkatársai jelenleg is végeznek régészeti feltárásokat. Persze, ezekről nem szívesen nyilatkoznak, mivel folyamatos a versenyfutás a műkincsvadászok és a régészek között. Előbbiek számára a műkincs illegális értékesítése a cél, utóbbiak viszont egy-egy történelmi korszakot igyekeznek minél mélyebben megismerni, ezért a műtárgyakat mindig a lelőhely, a sír összefüggésében elemzik. Nem véletlen, hogy az éppen zajló ásatásokról nem sokat lehet tudni, inkább csak utólag. A Jósa András Múzeum Régészeti bázisán Nyíregyháza neves régészeit faggattuk pályájuk legérdekesebb történeteiről.

Nyíregyházi régészek és kincseik a Jósa András Múzeum Régészeti bázisán
Istvánovits Eszter és Jakab Attila  – az általuk feltárt kincsekkel a Jósa András Múzeum Régészeti bázisán
Foto: Bozsó Katalin

Több mint 1500 éves sírt találtak a régészek

Nagy ingatlan-, vagy autópálya-beruházások előtt kötelező régészeti próbafeltárást végezni, akkor is, ha nincs ismert lelőhely a környéken. Így volt ez Kótaj környékén is a Verba-tanya tavának földmunkái során 2006-ban. Akkor még senki nem sejtette, hogy a régészeti kevéssé ismert területnek számító Kótajban ilyen különleges rítussal, illetve viselettel eltemetett kislány csontvázára bukkannak. Istvánovits Eszter régész, muzeológus – akit idén Rómer Flóris-emlékéremmel ismert el a szakma – Jakab Attila kollégájával együtt talált rá a több mint 1500 éves fülkesírra, amelyhez hasonlót azóta sem tártak fel a Kárpát-medencében. „Az eurázsiai sztyeppéken találhatók ilyen sírok, de errefelé teljesen egyedülálló ebben az időszakban, vagyis a római- és a középkor átmeneti idejében” – emelte ki Istvánovits Eszter. Ekkor találtak rá Európa legnagyobb ruhakapcsoló tű párjának – a gávainak – a „kistestvéreire”  is, amely a hunok kiváltotta vándorlás révén keletről került be a Kárpát-medencei öltözködésbe, majd lassan meghódította a nyugatot, sőt: a Gibraltáron keresztül eljutott egészen Észak-Afrikáig. Istvánovits Eszter szerint: ez a lelet egy különleges találkozási pontját jelképezi a keleti és a nyugati kultúrkörnek. Úgy látszik, a Közép-Dunavidéki viselet jelentős befolyással volt a korszak női divatjára – vélekedett.  

Egyedülálló szabolcsi leleteket találtak a nyíregyházi régészek.
Európa legnagyobb ruhakapcsoló tű párja (jobbról) és annak "kistestvére" (balról). Előbbit 2006-ban tárták fel a nyíregyházi régészek, Istvánovits Eszter és Jakab Attila, utóbbit még Jósa András idejében találták
Foto: Bozsó Katalin

Harci elit alakulat csontvázai lovakkal

Az 1970-es évek közepén, a Tarpai Nagy-hegyen ástak pincét egy présházhoz, így bukkantak rá a honfoglalás kori sírra. „Akkoriban ott kutatni nem lehetett, de én 2011 környékén arra gondoltam, érdemes lenne megnézni, hogy magányos sírról, vagy egy temetőnek egyik részletéről van szó” – emlékezett vissza Jakab Attila. Ezek után sikerült megtalálnia azt a sírt, amelyben nemcsak a harcos, hanem egy ló csontváza is ott volt. Bár tarsolyt nem talált – ami a régészek egyik nagy álma – ma is büszkén gondol vissza arra az aranyozott ezüstből készült övre, valamint kaftándíszekre, amit akkor emeltek ki a sírból. Ezeken kívül előkerültek még:

  • kisebb méretű veretek, 
  • szíjvégek, 
  • és – ami szintén különlegesnek számít –: mind a jobb, mind a bal kéznél egy-egy ezüst gyűrű, amelyek foglalatában színezett üvegbetétek láthatók. „Az ilyen ékszerek bizánci eredetűek, és meglehetősen unikális dolognak számítanak” – hangsúlyozta a Jósa András Múzeum muzeológusa. Ezt követően még három éven keresztül folytatták az ásatást, és az elsővel együtt összesen öt honfoglalás kori sír került elő. Mindegyikükben találtak lókoponyát. Tehát a közhiedelemmel ellentétben nem a teljes lovat, csak annak koponyáját és lábcsontjait, valamint a lószerszámot és a zablát temették el elődeink. Hogy ennek milyen mágikus célja lehetett, arra a tudomány nem, csak a határtalan fantázia adhat válaszokat – vallják egybehangzóan a nyíregyházi régészek. 

Aki ismerős Tarpán – tette hozzé Jakab Attila – az tudja, hogy ez a hegy a tengerszint feletti közel 200 méteres magasságával jócskán kiemelkedik a sík vidékből. Valószínűleg egy kisebb létszámú elit alakulat állomásozhatott itt, valamilyen határőrző-megfigyelő szerepben, és haláluk után ott temették el őket a Tarpai Nagy-hegyen.

 

Igazi ritkaságokra bukkantak a szabolcsi régészek
Elámultak a szabolcsi régészek, amikor rátaláltak a kincsekre
Foto: Bozsó Katalin

Az eltűnt koponya titka

Ez is Istvánovits Eszter pályája során történt: egy autópálya-ásatás alkalmával hiába őrizték a területet, reggelre hűlt helyét találták az egyik csontváz koponyájának. A régészek megtették a rendőrségi feljelentést. Másnap egy kétségbeesett apa jelentkezett a helyszínen, mondván, hogy nála van a koponya: a gyerekek kilopták éjszaka, és egy közeli kis „bunkerbe” vitték. A régész és a rendőr a csínytevőkkkel szemben azt a döntést hozta, hogy a gyerekeknek büntetésből részt kell venniük az ásatáson. A végére azonban annyira belejöttek a régészkedésbe, hogy megkérdezték, el kell-e lopniuk még egyszer valamit, vagy anélkül is maradhatnak segíteni.

