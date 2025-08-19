Feltárult a sír: leesett az álluk Szabolcsban (videóval)

Bár a Jósa András Múzeum továbbra is felújítás alatt áll, munkatársai jelenleg is végeznek régészeti feltárásokat. Persze, ezekről nem szívesen nyilatkoznak, mivel folyamatos a versenyfutás a műkincsvadászok és a régészek között. Előbbiek számára a műkincs illegális értékesítése a cél, utóbbiak viszont egy-egy történelmi korszakot igyekeznek minél mélyebben megismerni, ezért a műtárgyakat mindig a lelőhely, a sír összefüggésében elemzik. Nem véletlen, hogy az éppen zajló ásatásokról nem sokat lehet tudni, inkább csak utólag. A Jósa András Múzeum Régészeti bázisán Nyíregyháza neves régészeit faggattuk pályájuk legérdekesebb történeteiről.

Istvánovits Eszter és Jakab Attila – az általuk feltárt kincsekkel a Jósa András Múzeum Régészeti bázisán

Foto: Bozsó Katalin

Több mint 1500 éves sírt találtak a régészek

Nagy ingatlan-, vagy autópálya-beruházások előtt kötelező régészeti próbafeltárást végezni, akkor is, ha nincs ismert lelőhely a környéken. Így volt ez Kótaj környékén is a Verba-tanya tavának földmunkái során 2006-ban. Akkor még senki nem sejtette, hogy a régészeti kevéssé ismert területnek számító Kótajban ilyen különleges rítussal, illetve viselettel eltemetett kislány csontvázára bukkannak. Istvánovits Eszter régész, muzeológus – akit idén Rómer Flóris-emlékéremmel ismert el a szakma – Jakab Attila kollégájával együtt talált rá a több mint 1500 éves fülkesírra, amelyhez hasonlót azóta sem tártak fel a Kárpát-medencében. „Az eurázsiai sztyeppéken találhatók ilyen sírok, de errefelé teljesen egyedülálló ebben az időszakban, vagyis a római- és a középkor átmeneti idejében” – emelte ki Istvánovits Eszter. Ekkor találtak rá Európa legnagyobb ruhakapcsoló tű párjának – a gávainak – a „kistestvéreire” is, amely a hunok kiváltotta vándorlás révén keletről került be a Kárpát-medencei öltözködésbe, majd lassan meghódította a nyugatot, sőt: a Gibraltáron keresztül eljutott egészen Észak-Afrikáig. Istvánovits Eszter szerint: ez a lelet egy különleges találkozási pontját jelképezi a keleti és a nyugati kultúrkörnek. Úgy látszik, a Közép-Dunavidéki viselet jelentős befolyással volt a korszak női divatjára – vélekedett.