Mi történhetett? Valami baj lehet vármegyénkben – még a rendőrségi helikoptert is felküldték!
Nagy lehet a készültség, több helyről is jelezték, hogy köröző rendőrségi helikoptert láttak. Nyíregyháza és Bököny felett is nézelődött a rendőrség a magasból.
Rendőrségi helikopter jelent meg szerdán Bököny felett. Olvasóink jelezték, hogy a rendőrség helikoptere több kört is lerótt a település felett, de nem innen jött az egyetlen észlelés.
Legutóbb arról számoltunk be, hogy egy hónapja háromnapos komplex ellenőrzést hajtott végre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési Osztálya és a Készenléti Rendőrség (KR). Az összehangolt akcióban az egyenruhások három nap alatt 1999 főt igazoltattak, 523 gépkocsit ellenőriztek, és 111 esetben intézkedtek. 11 körözött személyt fogtak el, 56 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 21 szabálysértési feljelentést tettek, illetve 3 bűncselekmény elkövetése miatt éltek feljelentéssel.
Helikopter, drón és több száz egyenruhás Szabolcsban! Mi történt? (fotókkal és videóval)
A komplex – vagyis közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, igazgatásrendészeti, bűnügyi és migrációs – ellenőrzésben összesen több mint száz rendőr vett akkor részt. A földi egységeket a levegőből a KR helikoptere és drón is segítette. Az egyenruhások a vármegye mintegy negyedét lefedték. Nyírbátor és Mátészalka környékén szinte valamennyi településre bementek, és átfogó ellenőrzést hajtottak végre. Volt, ahol ellenőrző-áteresztő pontokat állítottak fel, és az arra közlekedő valamennyi járművet megállították, átvizsgálták. A bűnügyileg frekventált településrészeken ingatlanokat is átvizsgáltak körözötteket keresve, valamint illegális termékek és eszközök után kutatva. A cél a lakosok biztonságérzetének erősítése és a jogsértőkkel szembeni határozott fellépés volt.
Rendőrség a levegőben
Ma pedig Nyíregyházáról jelezték, hogy nem csak hallották, hanem láttak is helikoptert a város felett. Többen is arról számoltak be, hogy a reggeli órákban többfelé is hallani lehetett a rendőrség helikopterét. Vajon összehangolt akcióról van szó, vagy csak általános közúti ellenőrzés lehet. Ami biztos, hogy Záhonyt viszont beveszik hétvégén a szabolcsi rendőrök, ahogy arról már hírt adtunk.
Bejelentették: rendőrök veszik be a szabolcsi várost, teljes lesz a készültség
Koncz László r. alezredes, a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 30. §-a, valamint a Rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. BM rendelet 26. §-a alapján 2025. augusztus 30-án 7 órától augusztus 31-én 7 óráig a rendőrkapitányság illetékességi területére vonatkozóan fokozott ellenőrzést rendelt el a közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.
