Mi történhetett? Valami baj lehet vármegyénkben – még a rendőrségi helikoptert is felküldték!

A komplex – vagyis közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, igazgatásrendészeti, bűnügyi és migrációs – ellenőrzésben összesen több mint száz rendőr vett akkor részt. A földi egységeket a levegőből a KR helikoptere és drón is segítette. Az egyenruhások a vármegye mintegy negyedét lefedték. Nyírbátor és Mátészalka környékén szinte valamennyi településre bementek, és átfogó ellenőrzést hajtottak végre. Volt, ahol ellenőrző-áteresztő pontokat állítottak fel, és az arra közlekedő valamennyi járművet megállították, átvizsgálták. A bűnügyileg frekventált településrészeken ingatlanokat is átvizsgáltak körözötteket keresve, valamint illegális termékek és eszközök után kutatva. A cél a lakosok biztonságérzetének erősítése és a jogsértőkkel szembeni határozott fellépés volt.

Rendőrség a levegőben

Ma pedig Nyíregyházáról jelezték, hogy nem csak hallották, hanem láttak is helikoptert a város felett. Többen is arról számoltak be, hogy a reggeli órákban többfelé is hallani lehetett a rendőrség helikopterét. Vajon összehangolt akcióról van szó, vagy csak általános közúti ellenőrzés lehet. Ami biztos, hogy Záhonyt viszont beveszik hétvégén a szabolcsi rendőrök, ahogy arról már hírt adtunk.