Bűnügyek nappal, csillagközi kalandok éjjel – egy szabolcsi nyomozó, aki a rendőrségtől a Zsoldos- Péter-díjig

„Nagyon érdekes maga a történet, személy szerint nagyon szeretem, ha a történelem, a múlt megelevenedik, részletes, színes jellemábrázolás, pörgő cselekmény, nem engedi az olvasót unatkozni egy percre sem” – írja egy olvasó Ian Pole: Kárhozott Testvériség című könyvéről.

Nappal nyomozó, éjjel író. A rendőrség kötelékéből indult.

Forrás: police.hu

Vajon tudja-e a hozzászóló, hogy Ian Pole valójában Szilágyi István őrnagy, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozója? – olvasható a police.hu oldalon.

Szilágyi István a katonaságtól került a rendőrség kötelékébe, jelenleg a Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozója, emellett sci-fi vagy fantasy könyveket ír mind nagyobb sikerrel. A napokban nyerte el az 1998-ban alapított – kiadóktól, irodalmi szervezetektől és intézményektől független – Zsoldos Péter-díj közönség által odaítélhető elismerését. Ezzel a díjjal évente jutalmazzák a szakemberek, illetve az olvasók a legjobbnak talált műveket, azok szerzőit. Ebben az esztendőben a Zsoldos Péter-közönségdíjat Ian Pole: Kárhozott Testvériség című műve kapta.

Bűnügyek és fantáziavilágok mestere. A rendőrség nyomozója díjnyertes író lett.

Forrás: police.hu

Kérdezzük, hogyan kezdett írni, előtte hozzátesszük azt is, bizonyára az írás alapja az olvasás szeretete volt. Azt mondja, ez így igaz, már nyolc-kilenc éves korában falta a Delfin könyveket (idősebbek párás szemmel emlékeznek erre a sorozatra), különösen a Delfin sorozat tudományos-fantasztikus témakörben készült darabjait. Később is sokat olvasott, talán a történelmi vonatkozású írások érdekelték leginkább, de szívesen merült el a sci-fi vagy a fantasy világában is. Hasonló tárgykörben megpróbálkozott néhány novellával ő maga is, az első időkben azonban csak az asztalfióknak írt. Barátaival gyakorta játszottak szerepjátékokat, 15-20 évvel ezelőtt egyikük megkérte, hogy egy általa formált új szerepjátékához írjon novellaháttereket. Ezek el is készültek, és Szilágyi István írásai sikert arattak. Ezen felbuzdulva kezdte el az első dark fantasyt, majd amikor a regény elkészült, barátai biztatására több kiadóhoz is elküldte, míg végül az egyik fantáziát látott benne, és 2019-ben ki is adta. Megjelent tehát az első kötete. Nem sokkal később újabbat írt, és a Kárhozott Testvériség című munkával egy regényíró pályázatot is megnyert. Természetesen ez is megjelent, és ez volt az a könyv, amellyel idén a Zsoldos Péter-közönségdíjat is kiérdemelte. Előtte egyéb díjat is nyert, mondhatjuk tehát, erős figyelem vetült Szilágyi Istvánra, ha pontosak akarunk lenni: Ian Pole-ra, hiszen művei ezen a néven látnak napvilágot. Azt mondja, azért választott írói álnevet, mert nem akarta ezt a tevékenységét a munkájával összekeverni. Szilágyi István egy nyomozó, Ian Pole pedig egy sci-fi-, fantasyregényeket alkotó író. Immár öt könyve jelent meg, és különféle antológiákban, folyóiratokban számos novellája.