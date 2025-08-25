Rengeteg új beteg egyetlen hét alatt! Nem lehet megállítani a fertőzést?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése szerint a 2025. augusztus 11–17. közötti időszakban több mint ezer bejelentett fertőző megbetegedést regisztráltak. A héten tömeges, közösségi gastroenteritis-járványról nem érkezett jelentés.

A leggyakoribb megbetegedések közé tartozott a campylobacteriosis (135 eset) és a salmonellosis (103 eset), amelyek jellemzően élelmiszer-eredetű fertőzések. A rotavírus-gastroenteritis 34 beteget érintett, ami hasonló az előző heti adathoz.

Kiemelkedően magas volt a hepatitis A esetszáma: a tárgyhéten 35 megbetegedést jelentettek, míg tavaly ilyenkor mindössze egyet. A hepatitis infectiosa összesen 41 új esettel szerepel a statisztikában.

A kiütéses gyermekbetegségek közül 21 bárányhimlős esetet regisztráltak, valamint 6 skarlátot. Pertussis (szamárköhögés) új esete ezen a héten nem volt, pedig korábban jelentős emelkedés volt tapasztalható.

Az idegrendszert érintő betegségek közül 3-3 purulens meningitis, serosus meningitis és encephalitis infectiosa fordult elő. Emellett 7 legionellosis-esetet is azonosítottak, főként Budapesten és megyeszékhelyeken.

A Lyme-kór továbbra is jelentős: 70 új esetet jelentettek, ami az előző év azonos időszakának mediánjához képest magasabb érték.