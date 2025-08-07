Ami a reptéren történt a nyíregyházi utasokkal, arra nincsenek szavak. A légitársaság még kártérítést is fizet!

Lezárták szerda kora délután Anglia egyik legnagyobb repterét, több ezer utas szembesült késésekkel, járattörlésekkel. Nyíregyházáról is több utasnak volt az úti célja a birminghami repülőtér, de máshol landolt a gépük. Ráadásul az angliai reptér weboldala is leállt egy időre, hibakódot írt ki, olyan sokan próbálták meg a járatukat ellenőrizni.

A birminghami repülőtér újra zavartalanul üzemel

Fotó: Shutterstock

Dél körül indult Nyíregyházáról intercity vonattal Ferihegyre L. Tamás, ahová meg is érkeztek időben, indulás előtt 2,5 órával.

– A reptéren becsekkoltunk, majd amikor kiírták a kaput, odamentünk. Elkezdődött a beszállás, természetesen a priority utasok álltak elől, majd a többiek. A gépre érkezve még le se tudtunk ülni, már szóltak, hogy le kell szállni. Azok jártak jól, akik a sor végén álltak, így nekik nem kellett fel és lemenni a repülő magas lépcsőjén. Vissza mentünk a terminálba, majd húsz perce múlva újra elkezdték a beszállítást, újra ellenőrizték a beszállókártyákat, útleveleket. Mindenki azon tanakodott, vajon mi történhetett. Amikor már körülbelül 15 perce ültünk a gépen, a pilóta közölte: lezárták a Birminghami repteret baleset miatt, több óra is lehet a csúszás, le kell szállni újra a repülőgépről – mesélte a pórul járt utas, és megjegyezte: három óra várakozás után engedték fel az utasokat újra a Wizzair gépre. Aztán induláskor jött az újabb vizes zuhany: Birmingham helyett Londonban, a Luton reptéren fognak landolni.

Repülőtér több száz kilométerre

– Londonban buszokkal szállítottak el minket Birminghambe, ami még körülbelül két órás út volt, így 20 óra helyett hajnali 1-re érkeztünk meg. Mint később megtudtuk, egy kisrepülőgép kényszerleszállást hajtott végre a birminghami kifutópályán, aminek következtében egy ember könnyebben megsérült. A turbólégcsavaros repülőgép a Belfast Nemzetközi Repülőtér felé tartott, amikor futóműproblémák léptek fel, ezért kellett a kényszerleszállást végrehajtani, a földet éréskor a fő futómű összeomlott. Több járatot töröltek, vagy más angliai repterekre terelték át. Az azért hozzá tartozik, hogy a légitársaság gyorsan megszervezte a buszos utazást is, senki nem tehetett a balesetről. Mivel azonban igen jelentős volt a késés, így kártérítést is fizetnek, ami valamennyit enyhít azon, hogy hajnalban kellett a családomnak értünk jönni Angliában – mesélte a nyíregyházi férfi, és reményét fejezte ki, hogy visszafelé már nem lesz semmi probléma az úton.