Ilyet még nem láttak Nyíregyházán! Hihetetlen, hogy mit műveltek ezek a fiatalok
Nagyon felháborodott az autós azon, amit az egyik este látott Nyíregyházán. Száguldozó fiatalok borzolják a kedélyeket, pedig rengeteg a rolleres baleset.
Ahogy korábban is beszámoltunk róla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság döbbenetes videóválogatással hívta fel a figyelmet a közlekedés veszélyeire. Rolleres baleset szinte minden napra akad, sajnos tragédiával végződő is volt már köztük Nyíregyházán.
A rendőrség hivatalos Facebook-oldalán közzétett videókon elektromos rolleresek és gépjárművek közötti súlyos ütközések láthatók – sok esetben szinte felfoghatatlan következményekkel.
Rolleres baleset Nyíregyházán
A rendőrség ezzel is szeretné felhívni a figyelmet a közlekedési szabályok betartásának fontosságára, különösen az egyre népszerűbb elektromos rollerek használata kapcsán. Szinte nem telik el úgy egy nap sem, hogy ne érkezne ilyen jellegű balesetről hír. Sajnos már tragédiával végződött bukásról is be kellett számolnunk, Nyíregyháza városgondnoka és a rendőrség is folyamatosan arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen veszélyeket is rejt a száguldó gyilkos roller.
Nemrég pedig a Nyíregyházán Hallottam facebook csoportba írt be egy sofőr, aki olyat látott, amilyet még nem Nyíregyházán:
Sziasztok! Remélem maradhat mert ez egy jó figyelmeztetés. Ma a páromat vittem el a munkahelyére éjszakára ment dolgozni. 18:30-körül olyat láttunk, hogy csak néztem én is, és ő is. A 338-as elkerülőn a Lego mentén két elektromos rolleres fiatal fiú közlekedett a szemben lévő sávban haladtak a benzinkút irányába. Se mellény se bukósisak, de még a fülhallgató is a fülükben volt, és kacsáztak is, mint ha minden rendben lenne. Tudásom szerin fel se hajthatnának erre a részre, hisz a körforgalomban mind a két helyen ki van téve a tiltó tábla. Arról nem is beszélve, hogy ott mindenki 90-nel hajt. Az autósoknak üzenem, hogy figyeljenek oda, ne lepődjenek meg. Valamint ha ezt a két fiú esetleg olvassa, hatalmas mázlitok volt, hogy nem sodortak el az autók és kamionok, a KRESZ pedig rátok is vonatkozik!
Hiába a sok figyelmeztetés, mindig akad egy-két Fittipaldi, aki azt hiszi, hogy vele soha nem történhet semmi. Sajnos a tinédzserkor nehéz időszak, de a biztonságról senkinek nem lenne szabad megfeledkezni. A szülőknek pedig nem lehet elég gyakran elmondani, hogy milyen veszélyeket is rejt az eszeveszett száguldozás.
A baleset elkerülése
A rendőrség legfontosabb tanácsai a rollerezőknek:
- Használjanak védőfelszerelést, legalább bukósisakot.
- Gyalogos-átkelőhelyen – ha nincs átvezetve a kerékpársáv – a rollert le kell szállva áttolni, ez vonatkozik minden közlekedőre, beleértve a kerékpárosokat is.
- A roller egyszemélyes jármű, tilos többen használni.
