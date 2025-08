Rolleres balesetek futószalagon Nyíregyházán – borzalmas lehet megélni szülőként

Szörnyű értesülni rolleres balesetről. Behatárolható, hogy milyen életkorról lehet szó, és amíg ez az eszköz nem terjedt el, anélkül is el lehetett jutni A pontból B pontba. Mára viszont úgy elterjedt a fiatalok körében, hogy szinte ciki, ha valaki nem ezzel közlekedik. Áldás vagy átok? Van pozitív oldala is, ám amikor azt látjuk, hogy valaki nem megfelelő sebességet használ, másodmagával áll rajta, mobiltelefonozik, fülhallgatóval zenét hallgat... A rolleres balesetek sokkolják a közvéleményt – erről beszélt részletesen Bordás Béla nyíregyházi városgondnok, közlekedési és baleseti tudósító, aki rendszeresen tájékoztatja portálunk látogatóit is.

Rolleres balesetek: Bordás Béla nyilatkozott

Fotó: szon.hu

Rolleres balesetek: nem elég egy alkalommal figyelmeztetni

– Gyakoriak a horzsolások, zúzódások, törések az arcon, kézen, ezek nyomai hosszú ideig emlékeztetik a rollereseket arra, hogy rosszabbul is végződhetett volna a dolog. Nagy probléma a védőfelszerelés hiánya – mondta Bordás Béla korábbi cikkünkben. A podcast témája a rolleres balesetek - azok kiváltó okai, megelőzési lehetőségei, a szülők felelőssége...