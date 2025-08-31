Hagyományőrzés
1 órája
Csak úgy pörögtek a szoknyák Tunyogmatolcson, ropták a táncot a romák
Roma folklór Tunyogmatolcson
Fotó: Bodárné Varga Éva
A hétvégén a Szatmár-Beregben is pörögtek a rendezvények, Tunyogmatolcson a roma folklóré volt a főszerep. Az idei fesztivál üde színfoltja volt most is a településnek. Nézzék meg az erről készült galériánkat.
Roma Folklór találkozó TunyogmatolcsonFotók: Bodnárné Varga Éva
