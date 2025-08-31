augusztus 31., vasárnap

Hagyományőrzés

1 órája

Csak úgy pörögtek a szoknyák Tunyogmatolcson, ropták a táncot a romák

Csak úgy pörögtek a szoknyák Tunyogmatolcson, ropták a táncot a romák

Roma folklór Tunyogmatolcson

Fotó: Bodárné Varga Éva

A hétvégén a Szatmár-Beregben is pörögtek a rendezvények, Tunyogmatolcson a roma folklóré volt a főszerep. Az idei fesztivál üde színfoltja volt most is a településnek. Nézzék meg az erről készült galériánkat. 

Roma Folklór találkozó Tunyogmatolcson

Fotók: Bodnárné Varga Éva

