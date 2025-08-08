Porajmos: a roma holokauszt áldozatai előtt hajtottak fejet

– A roma Holokausztra, a Porajmos-ra emlékeztünk a nyíregyházi temetőben felállított emlékműnél. A megemlékezésen részt vettek országos, vármegyei és nyíregyházi roma szervezetek képviselői. Mint a megemlékezésen elhangzott, a népírtásban megölt romák számát nem tudjuk pontosan, és a történészek is más számokat adnak meg, abban azonban teljes az egyetértés, hogy történelmünknek egy olyan szégyenletes eseménye volt, melynek nem lett volna szabad megtörténnie – írta közösségioldalán bejegyzésében a megemlékezésen jelenlévő dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.

Tekintse meg az eseményen készült fotókat: