augusztus 8., péntek

László névnap

30°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megemlékezés

1 órája

Porajmos: a roma holokauszt áldozatai előtt hajtottak fejet

Címkék#roma holokausz#Porajmos#emlékmű

Szon.hu

– A roma Holokausztra, a Porajmos-ra emlékeztünk a nyíregyházi temetőben felállított emlékműnél.  A megemlékezésen részt vettek országos, vármegyei és nyíregyházi roma szervezetek képviselői. Mint a megemlékezésen elhangzott, a népírtásban megölt romák számát nem tudjuk pontosan, és a történészek is más számokat adnak meg, abban azonban teljes az egyetértés, hogy történelmünknek egy olyan szégyenletes eseménye volt, melynek nem lett volna szabad megtörténnie – írta közösségioldalán bejegyzésében a megemlékezésen jelenlévő dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő. 

Tekintse meg az eseményen készült fotókat: 

Roma Holocaust Koszorúzás

Fotók: Bozsó Katalin

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu