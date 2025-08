Rozsdamentesítés Nyíregyházán – újabb roncsautókat szállítottak el (fotók)

Szerda délelőtt Nyíregyházán a Garibaldi utcáról és az Ungvár sétányról roncsautókat szállítottak el a Közterület-felügyelet jelenlétében. A tulajdonosoknak hat hónap áll rendelkezésükre, hogy kiváltsák a gépjárműveket. A tulajdonosokat értesítik az elszállításról. – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Rozsdamentesítés: roncsautókat szállítottak el Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Újabb roncsautókat szállítottak el Nyíregyházán

A közterületeken hagyott, elhanyagolt járművek nemcsak a látképet rontják, de a parkolóhelyeket is feleslegesen foglalják. Ezek az autók gyakran évekig állnak mozdulatlanul, miközben rozsdásodnak, és veszélyforrást is jelenthetnek. Nyíregyházán most több ilyen roncsot is elszállítottak, ezzel felszabadítva a közterületeket.