Roncsvadászat

2 órája

Súlyos, mi vár a Nyíregyházán parkoló bontószökevényekre: úgy viszik el a kocsid, hogy még te fizetsz érte

Címkék#üzembentartó#közterület-felügyelet#Nyíregyháza#roncsautó

A nyíregyháziak igen aktívak a roncsvadászatban. Folyamatosan jelzik a roncsautókat, hulladékká vált járműveket a közterület-felügyeletnek.

Munkatársunktól

Már gyom öleli körbe, a rozsda marja, az időjárás viszontagságaitól csak szórólapok óvják. Ezek az elhagyott roncsautók, melyekről messziről látszik, sorsuk aligha fordul jobbra. A roncstelepen, majd bontóban végzik... Vagy mégsem? Erről kérdeztük a nyíregyházi közterület-felügyelet vezetőjét. Bodrogi Lászlóval annak apropóján beszélgettünk, hogy szerdán a Garibaldi utcáról és az Ungvár sétány 1. melletti parkolóból is elszállíttattak egy-egy rendszámmal már nem rendelkező járgányt.

roncsautó, nyíregyházi, közterület-felügyelet, üzembentartó, eljárás
Amikor a roncsautót elszállítják, értesítik az üzembentartót, hol veheti át a járművet és annak borsos ára van
Fotó: Bordás Béla

A roncsautó a nyíregyáziaknak is szúrja a szemét, sok a bejelentés

– Ezzel a kettővel együtt már 11 hulladéknak minősülő kocsit vittünk el a telephelyre, ezeken nem volt hatósági jelzés. A jogszabály szerint minden esetben hagyunk a járművön értesítést, s információink szerint 5-6-ot már ki is váltott a tulajdonosa. A többi várja a sorsát, de az biztos, hogy a tárolás ideje hat hónap, ha nem viszik el addig, akkor a bontóba kerülnek. Az üzembentartónak ekkor is ki kell fizetni a szállítási és tárolási díjat, ami mintegy 300 ezer forint – mondta a felügyeletvezető. Ha pedig nem fizeti meg a megadott határidőre, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adók módjára behajtja ezt a költséget – vezette végig a folyamatot Bodrogi László. Hangsúlyozta, mindig kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy Nyíregyházán megtalálják a roncsokat, így van ez az idén is.

Amúgy a lakosság is nagyon aktív roncsautó-ügyben, folyamatosan érkeznek a felügyeletre azok a hívások, bejelentések, amelyek sorsukra hagyott, leamortizálódott kocsikra hívják fel a figyelmet. Valahol érthető is a „szorgalmuk”, hiszen értékes megállóhelyet vesz el az ilyen autó másoktól, mert nem közterületen lenne a helye rendszám, műszaki nélkül, bevont forgalmi engedéllyel.

roncsautó, nyíregyházi, közterület-felügyelet, üzembentartó, eljárás
A rendszám nélküli roncsautó könnyen felismerhető, nem is maradhat sokáig a parkolóban
Fotó: Bordás Béla

– Az ilyen járműveket a kollégáim nagyon szívesen felderítik, legyen az bárhol is a városban. Jelenleg 54 autón hagytunk figyelmeztetést, mert nem volt rajtuk hatósági jelzés. Eddig 46 esetben kezdeményeztük a közigazgatási hatósági eljárás elindítását. Összességében július végéig mintegy 100 sorsára hagyott autó miatt kellett intézkednünk – számszerűsített a nyíregyházi közterület-felügyelet vezetője, aki azt mondta: ez a szám nagyjából megfelel a korábbi átlagnak, éves szinten 150-200 kocsi ügyében járnak el a felügyelők. 

– Most még 5-6 olyan személygépkocsink van, amin nincs rendszám, de az értesítés kihelyezésétől számított két hete van arra a tulajdonosnak, hogy lépjen – mondta a felügyelet vezetője, majd kifejtette, kétfajta hulladékká vált autóról beszélhetünk

  • van hatósági jelzése, de nincs érvényes műszakija: ezekkel az autókkal szemben a helyi rendelet alapján járunk el. Felszólítjuk az üzembentartót, hogy helyezzék a járművet fogalomba, vigyék el a közterületről. Továbbá arra is lehetőségük van, hogy közterület-bérleti szerződéssel legalizálják a kocsi parkolását. Ha ezek közül semmi nem történik meg, akkor elindul az eljárás, amelynek valamilyen szankció lesz a vége, amit a városháza illetékes osztálya szab ki.
  • nincs hatósági jelzés: ezeket a felügyelők a helyszínen jegyzőkönyvezik és az üzemben tartónak felszólítást hagynak a szélvédőn. Ettől számított 10 nap elteltével, ha semmi érdemi lépés nem történt, akkor mi szállíttatjuk el a kocsit, aminek a költségét mindenképp ki kell fizetnie a tulajdonosnak, üzembentartónak – hangsúlyozta Bodrogi László.

Roncsautókat szállítottak el Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

 

 

