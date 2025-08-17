Fotók
2 órája
Rotyogott a szilvalekvár Szatmárcsekén (fotókkal)
Fotó: Bodnárné Varga Éva
Főtt, forrt és közben jellegzetes, bugyborékoló hangot adott a szilvalekvár Szatmárcsekén. Az idei fesztivál is megmozgatta a falut, a környéket és sok „külsős” is felkereste a Kölcsey Ferencről is híres szatmári települést.
Szilvalekvárfőző fesztivál SzatmárcsekénFotók: Bodnárné Varga Éva
