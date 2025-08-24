augusztus 24., vasárnap

VIDOR Fesztivál 2025

43 perce

Egyedülálló digitális kiállítás nyílik a Sipeki Fotóstúdió és Galériában

A tárlat megtekintését jótékonysági felvonulás előzi meg és „zenés rottyantós” követi a megyeszékhely szívében.

Egyedülálló digitális kiállítás nyílik a Sipeki Fotóstúdió és Galériában

A Selyemsutty zenés rottyantója egy eladósorba került, szépséges leányról szól, akit a sors kiváló bélműködéssel áldott meg...

Forrás: Illusztráció: Selyemsutty

Valaki jár a fák hegyén – avagy arccal az ég felé címmel, egyedülálló digitális kiállítást láthatnak az érdeklődők augusztus 25-én 17 órától a Sipeki Fotóstúdió és Galériában, Nyíregyházán, a Nyírfa tér 6. szám alatt. 

A Vidor Fesztivál keretében meghirdetett program azonban ennél sokkal többet is tartogat: 

a tárlat megnyitója után Selyemsutty ősbemutató következik. A zenés rottyantós története egy eladósorba került, szépséges leányról szól, akit a sors kiváló bélműködéssel áldott meg. A családja kézzel-lábbal, nyitott ablakkal igyekszik túladni rajta, míg sok jótanács, furfang és eget rengető nevetés után rátalál „megértő" lovagjára.

Generációk pedáloznak együtt

Ezt megelőzően érdemes részt venni a jótékonysági felvonuláson is: háromnegyed öttől ugyanis különleges, guruló járművek indulnak útnak a Kossuth szobortól a Rolling Kids jóvoltából! A civil szervezet egyedülálló támogatási, edukációs és közlekedésbiztonsági élményprogramot kínál gyerekeknek. A projekt a Határtalan Segítség Alapítvány egyik fontos kezdeményezése, amely a fiatalok közlekedésbiztonságra, egészséges életmódra és környezettudatosságra nevelését tűzte ki célul. 

A program keretein belül az óvodások, kisiskolások lábbal hajtható járművekkel, gokartokkal és pedálos biciklikkel tanulhatják meg a közlekedés szabályait. Így volt ez legutóbb Nyíregyházán, a Jósavárosi Napokon is. A RollingGo! felvonulás elősegíti a generációk közötti kapcsolatok kialakítását, építését, miközben a gyerekek biztonságos és környezettudatos közlekedést tanulnak.

 

