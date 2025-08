Sóstó Serfeszt és Buboréknapok: rekordszámú látogató! (fotókkal)

Rekordszámú látogatót vonzott az idei, immár Sóstó Serfeszt és Buboréknapok néven megrendezett gasztrokulturális fesztivál Nyíregyházán. Az augusztus 1. és 3. között zajló rendezvény minden idők leglátogatottabb Serfesztje lett, új helyszíne és bővített kínálata valódi közönségsikert aratott.

A Sóstó szívében, a Revitalizációs sétányon és a Sóstó Garden területén megrendezett fesztivál új szintre emelte az eddig is népszerű eseményt: a természetközeli, mégis könnyen megközelíthető helyszín tökéletesen alkalmasnak bizonyult egy ilyen nagyszabású közösségi élményhez. A szervezők célja az volt, hogy egy még színesebb, izgalmasabb és minden korosztály számára élvezhető rendezvénnyel rukkoljanak elő – és a visszajelzések szerint ez maximálisan sikerült is.

Sóstó Serfeszt és Buboréknapok Fotó: Sunshine Rádió



Sóstó Serfeszt és Buboréknapok: fogyott a sör, a fröccs, a prosecco...

A kínálatot idén a Buboréknapok tették igazán különlegessé: a sörök mellett prosecco, pezsgő és fröccs is szerepelt a választékban, így a könnyed nyári italok szerelmesei is megtalálták a számításukat. A gasztronómiai kínálat sem maradt el a korábbi évek színvonalától: BBQ különlegességek, street food ételek, helyben sütött finomságok tették teljessé az ízutazást.

A zenei programokra pedig ezrek voltak kíváncsiak: Gáspár Laci, a VOX Együttes, a Szüret Utcza, valamint számos DJ és helyi formáció gondoskodott a hangulatról három estén át – a Sóstó Garden pedig minden este megtelt táncoló és kikapcsolódó fesztiválozókkal.

A gyerekekről sem feledkeztek meg a szervezők: környezettudatos játékok, ugrálóvár és családbarát programok várták a legkisebbeket – így a Serfeszt és Buboréknapok igazi generációkat összekötő eseménnyé vált.

A megújult fesztivál bebizonyította, hogy lehet egyszerre hagyományőrző és friss, barátságos és nagyszabású. A Sóstó Serfeszt új helyszíne és formája úgy tűnik, elnyerte a közönség szívét – és már most biztos, hogy a jövő évi rendezvényt is hatalmas érdeklődés övezi majd.