Negyven életet mentettek meg néhány hét alatt Szabolcsban – senkiben sem maradt tüske

Mit tennének, ha bajba jutott sündisznót találnának? A legtöbben talán sajnálkoznának egy kicsit és továbblépnének, mondván, ez a természet rendje, az erősebb győz, a gyenge elbukik..., ám vannak, akik szembemennek ezzel a felfogással és megpróbálnak segíteni. Így jutnak el Hanyicska-Nagygyőry Annához, a Hortobágyi Madárkórház Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei madármentő állomásának vezetőjéhez, aki társaival az idén eddig több mint negyven sünt mentett meg – és még hol van az év vége?

Sünóvoda: a nyíregyházi Hanyicska-Nagygyőry Annáék az idén eddig negyven kis tüskést mentettek meg

Fotó: Hanyicska-Nagygyőry Anna archívuma

Sünmentés: kétóránként etetik meg a kicsiket

– Ezek a javarészt fiatal sünik a megyéből és a Hortobágyi Madárkórházból érkeztek hozzánk. A mentett tüskéseket – főleg, ha egyedül vannak – igyekszünk minél hamarabb szocializálni, bekerülnek a többiek közé, felveszik a csoport ritmusát, megtanulják, hogy akkor kell enniük, amikor a társainak is. Az egészen aprócska, mindössze néhány napos állatok cicatejpótló tápszert kapnak, ha kell, akár naponta tizenkétszer, attól függően, mennyi idő alatt eszik meg az egészséges fejlődésükhöz, növekedésükhöz szükséges mennyiséget. Természetesen éjszaka is fel kell kelni a kicsikhez, hiszen a sün éjszakai állat... Miután kinyílt a szemük és elkezdenek mászkálni, nagyon jó minőségű kölyökmacska száraztápot kapnak; először tápszerbe áztatjuk nekik, majd fokozatosan elhagyjuk a tejpótlót.

Úgy engedjük szabadon a süniket, hogy előtte hozzászoktatjuk őket a lehető legtöbb, természetben megtalálható élelemhez. Ez azért nagyon fontos, mert – ha csak nem mennek be a családi házak udvarára, ahol macskát, kutyát tartanak – nem fognak szárazeledelt találni. Megtanítjuk őket, hogyan szerezzenek maguknak eleséget

– magyarázta Hanyicska-Nagygyőry Anna, aki rengeteg táborban és iskolai foglalkozáson beszél a gyerekeknek szívügyéről, a természet- és környezetvédelem, illetve a fenntartható fejlődés fontosságáról, ami a klímaváltozás miatt és a fiatalok jövője szempontjából egyre égetőbb téma.

A mentett sünöket úgy engedik szabadon, hogy már képesek gondoskodni magukról

Fotó: Hanyicska-Nagygyőry Anna archívuma

A szabolcsi madármentő állomás vezetőjét elárvult, sérült sünökhöz hívják a legtöbbször, de megesik az is, hogy a kis tüskés egyszerűen csak rossz helyen van, például egy bevásárlóközpont parkolójában bolyong. Utóbbi azért szerencsés, mert néhány napos pihenés és gondoskodás után elengedik, lehetőleg távol a betonrengetegtől és a forgalomtól. Mindig szívszorító elpusztult anyaállatot találni, aminek a kicsinyei még görcsösen kapaszkodnak a mamájukba. Ilyenkor azonnal indulni kell, mert a kölyköknek élelemre és melegre van szükségük. Ezek a kisujjnyi nagyságú tüskések akár két hónapig is a mentőállomáson maradnak, mielőtt megfelelő helyet keresnek nekik a természetben.