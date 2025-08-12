29 perce
Negyven életet mentettek meg néhány hét alatt Szabolcsban – senkiben sem maradt tüske
Ha kell, akár két hónapig is gondoskodnak az elárvult sündisznókról, kétóránként etetik az aprócska tüskéseket. A cél, hogy minden sünt, ami Hanyicska-Nagygyőry Annáékhoz kerül, egészségesen engedjenek vissza a természetbe.
Mit tennének, ha bajba jutott sündisznót találnának? A legtöbben talán sajnálkoznának egy kicsit és továbblépnének, mondván, ez a természet rendje, az erősebb győz, a gyenge elbukik..., ám vannak, akik szembemennek ezzel a felfogással és megpróbálnak segíteni. Így jutnak el Hanyicska-Nagygyőry Annához, a Hortobágyi Madárkórház Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei madármentő állomásának vezetőjéhez, aki társaival az idén eddig több mint negyven sünt mentett meg – és még hol van az év vége?
Sünmentés: kétóránként etetik meg a kicsiket
– Ezek a javarészt fiatal sünik a megyéből és a Hortobágyi Madárkórházból érkeztek hozzánk. A mentett tüskéseket – főleg, ha egyedül vannak – igyekszünk minél hamarabb szocializálni, bekerülnek a többiek közé, felveszik a csoport ritmusát, megtanulják, hogy akkor kell enniük, amikor a társainak is. Az egészen aprócska, mindössze néhány napos állatok cicatejpótló tápszert kapnak, ha kell, akár naponta tizenkétszer, attól függően, mennyi idő alatt eszik meg az egészséges fejlődésükhöz, növekedésükhöz szükséges mennyiséget. Természetesen éjszaka is fel kell kelni a kicsikhez, hiszen a sün éjszakai állat... Miután kinyílt a szemük és elkezdenek mászkálni, nagyon jó minőségű kölyökmacska száraztápot kapnak; először tápszerbe áztatjuk nekik, majd fokozatosan elhagyjuk a tejpótlót.
Úgy engedjük szabadon a süniket, hogy előtte hozzászoktatjuk őket a lehető legtöbb, természetben megtalálható élelemhez. Ez azért nagyon fontos, mert – ha csak nem mennek be a családi házak udvarára, ahol macskát, kutyát tartanak – nem fognak szárazeledelt találni. Megtanítjuk őket, hogyan szerezzenek maguknak eleséget
– magyarázta Hanyicska-Nagygyőry Anna, aki rengeteg táborban és iskolai foglalkozáson beszél a gyerekeknek szívügyéről, a természet- és környezetvédelem, illetve a fenntartható fejlődés fontosságáról, ami a klímaváltozás miatt és a fiatalok jövője szempontjából egyre égetőbb téma.
A szabolcsi madármentő állomás vezetőjét elárvult, sérült sünökhöz hívják a legtöbbször, de megesik az is, hogy a kis tüskés egyszerűen csak rossz helyen van, például egy bevásárlóközpont parkolójában bolyong. Utóbbi azért szerencsés, mert néhány napos pihenés és gondoskodás után elengedik, lehetőleg távol a betonrengetegtől és a forgalomtól. Mindig szívszorító elpusztult anyaállatot találni, aminek a kicsinyei még görcsösen kapaszkodnak a mamájukba. Ilyenkor azonnal indulni kell, mert a kölyköknek élelemre és melegre van szükségük. Ezek a kisujjnyi nagyságú tüskések akár két hónapig is a mentőállomáson maradnak, mielőtt megfelelő helyet keresnek nekik a természetben.
– A sérült állatot, ha kell, itthon stabilizálom, aztán beviszem a Hortobágyi Madárkórházba, hogy ellássák, aztán visszahozom, hogy a többi kis mentett között gyógyuljon. A sünök társas lények, sokkal jobban érzik magukat csoportban, az étvágyuk is jobb.
Az a célunk, hogy minden hozzánk kerülő sünit felneveljünk, ami egészségesen érkezik be, az egészségesen is távozzon, amit pedig betegen hozunk be, annak segítsünk és gyógyultan engedjük vissza.
Inhalátor és benzines kanna is előkerült már a Tiszából, de van ennél cifrább is – helyzetjelentés a PET Kupáról
Szörnyű tragédia: egy 9 éves kislányt gázoltak halálra (fotók, videó)
Ultra-jubileum: 30 éves a Mastiffs, akiknek Nyíregyháza a szívük városa