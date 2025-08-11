Koszos autót vezetsz? Nincs nálad a pótszemüveged? Meglepő, de egyes helyeken ezekért is büntetnek

Már csak alig több mint három hét van hátra a nyárból, sokaknak azonban még hátra van a külföldi kikapcsolódás. Népszerű úti cél ilyenkor például Görögország, Spanyolország vagy Olaszország. Ezekben az államokban azonban nem csak a közlekedési kultúra más, számunkra egészen furcsa szabályokhoz is igazodni kell. Emellett a hazánktól eltérő sebességhatárokkal is érdemes tisztában lenni.

Nem csak Magyarországon, külföldin is be kell betartania a szabályokat. Még akkor is, ha furcsának találjuk őket

Fotó: Sipeki Péter

Az Európai Unió egyes tagállamaiban meglehetősen sajátságos szabályokat alkalmaznak a közúti közlekedésben. A különbözőségek persze valamilyen szinten érthetőek, hiszen kulturális, környezetvédelmi vagy morális értelemben minden országban más-más módon állnak hozzá az autós forgalom témájához.

A sonline.hu által összeszedett szabályok – még ha elsőre furcsának is találjuk őket – a helyi értékek, a környezetvédelem, valamint a közlekedésbiztonság védelmét szolgálják. Éppen ezért ha valaki épp a lentebb említett országok valamelyikébe látogat, érdemes utánanéznie azoknak az előírásoknak, így elkerülhető 1-1 kellemetlen meglepetés.

Furcsa szabályok be nem tartásáért kell fizetni

Spanyolországban például kötelező tartozék a tartalék szemüveg az autókban. Már persze, azoknak akiknek vezetés közben is viselniük kell. Nekik ugyanakkor nem elég egy ilyen eszköz, egy pót szemüvegnek is lennie kell a gépjárműben, megszegését pedig büntethetik.

Hazánkban sokan elhanyagolják az autók esztétikai "szervizelését". Görögországban ez szinte szóban sem jöhet, hisz aki erre nem figyel, pórul jár. Athén régiójában például előírás, hogy az autó legyen tiszta és karbantartott – a túlzottan koszos járművet a rendőrség akár le is állíthatja. A szabály célja a közlekedési morál és az ízléses környezet megőrzése.

Magyarországon teljesen legális olyan eszközöket használni, amelyek figyelmeztetnek sebességmérő eszközök jelenlétére az utakon. Portugáliában ez tiltott, semmilyen készüléket nem lehet használni, amely radarokat vagy sebességmérő kamerákat érzékel. Ezeket az eszközöket jogszerűen elkobozhatja a rendőrség és a bírság is súlyos lehet.