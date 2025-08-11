2 órája
Koszos autót vezetsz? Nincs nálad a pótszemüveged? Meglepő, de egyes helyeken ezekért is büntetnek
Más országban nem minden megengedett, amit itthon természetesnek veszünk. Egészen furcsa szabályok be nem tartásáért büntethetnek meg az Európai Unió néhány tagállamában.
Már csak alig több mint három hét van hátra a nyárból, sokaknak azonban még hátra van a külföldi kikapcsolódás. Népszerű úti cél ilyenkor például Görögország, Spanyolország vagy Olaszország. Ezekben az államokban azonban nem csak a közlekedési kultúra más, számunkra egészen furcsa szabályokhoz is igazodni kell. Emellett a hazánktól eltérő sebességhatárokkal is érdemes tisztában lenni.
Az Európai Unió egyes tagállamaiban meglehetősen sajátságos szabályokat alkalmaznak a közúti közlekedésben. A különbözőségek persze valamilyen szinten érthetőek, hiszen kulturális, környezetvédelmi vagy morális értelemben minden országban más-más módon állnak hozzá az autós forgalom témájához.
A sonline.hu által összeszedett szabályok – még ha elsőre furcsának is találjuk őket – a helyi értékek, a környezetvédelem, valamint a közlekedésbiztonság védelmét szolgálják. Éppen ezért ha valaki épp a lentebb említett országok valamelyikébe látogat, érdemes utánanéznie azoknak az előírásoknak, így elkerülhető 1-1 kellemetlen meglepetés.
Furcsa szabályok be nem tartásáért kell fizetni
Spanyolországban például kötelező tartozék a tartalék szemüveg az autókban. Már persze, azoknak akiknek vezetés közben is viselniük kell. Nekik ugyanakkor nem elég egy ilyen eszköz, egy pót szemüvegnek is lennie kell a gépjárműben, megszegését pedig büntethetik.
Hazánkban sokan elhanyagolják az autók esztétikai "szervizelését". Görögországban ez szinte szóban sem jöhet, hisz aki erre nem figyel, pórul jár. Athén régiójában például előírás, hogy az autó legyen tiszta és karbantartott – a túlzottan koszos járművet a rendőrség akár le is állíthatja. A szabály célja a közlekedési morál és az ízléses környezet megőrzése.
Magyarországon teljesen legális olyan eszközöket használni, amelyek figyelmeztetnek sebességmérő eszközök jelenlétére az utakon. Portugáliában ez tiltott, semmilyen készüléket nem lehet használni, amely radarokat vagy sebességmérő kamerákat érzékel. Ezeket az eszközöket jogszerűen elkobozhatja a rendőrség és a bírság is súlyos lehet.
Franciaországban azonban éppen kötelező volt egy szerkezet, amely 100-ból 99 autóban aligha található meg Magyarországon. Ez nem más, mint az alkoholteszter (szonda). Bár a szabály alkalmazása lazult, ma is ajánlott, és egyes rendőrök még mindig ellenőrzik.
Németországra sokan úgy gondolnak, mint az autópályás száguldás helyszínére, a legtöbb sztrádán ugyanis nincs megkötés (ajánlás viszont igen) a legmagasabb sebességre. Az álló autót ugyanakkor mint sehol, ott sem szeretik. Olyannyira nem, hogy meg is büntetnek azért, ha valaki üzemanyag nélkül megáll a leállósávban. Ez azért van, mert a hatóságok szerint az üzemanyaghiány megelőzhető, és a megállás veszélyes a gyorsforgalmú úton.
Olaszországban adnak a környezetvédelemre, ott például szigorúan tilos az autót csak azért járatni, hogy menjen a klímaberendezés. Ráadásul garantáltan nem csak figyelmeztetés lesz a járművezető "jutalma", rendszerint több száz eurós büntetési tételt osztanak.
Sebességhatárok az EU-ban
A megválasztott sebességre is nagy figyelmet kell fordítania annak, aki külföldön autózik. Magyarországon évtizedek óta 130 km/h a megengedett legnagyobb sebesség autópályán, számos európai országban azonban ennél alacsonyabb a maximum érték. A teljesség igénye nélkül íme a lista:
- Málta: 80 km/h.
- Norvégia, Ciprus, Hollandia: 100 km/h.
- Lettország, Svédország: 110 km/h.
- Belgium, Írország, Svájc, Portugália: 120 km/h.
- Lengyelország, Bulgária: 140 km/h.
Mint arról már volt szó, Németországban bizonyos szakaszokon nincs plafon, de az ajánlott 130 km/h-s sebességet itt érdemes betartani. Franciaországban az időjárás befolyásolja a határokat: esőben 100km/h, ködben csupán 50 km/h a megengedett maximális tempó. Észtországban nyáron 110 km/h-val, télen 90 km/h-val közlekedhetünk az autópályákon.
