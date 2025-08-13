augusztus 13., szerda

Mandala Nyár

1 órája

Szabó Győző és Rezes Judit szerelemkoktélja Nyíregyházán

Szabó Győző és Rezes Judit duettje a 34. Mandala Nyár záróprogramja: augusztus 15-én, pénteken 20.30-kor kezdődik a Loveshake című darab a Sóstói Múzeumfaluban.

Szabó Győző és Rezes Judit szerelemkoktélja Nyíregyházán

A 34. Mandala Nyár záróakkordja az a formabontó színházi duett, amelyben Rezes Judit és Szabó Győző népszerű dalok és izgalmas koreográfiák segítségével mutatják be kapcsolatuk ívét, annak csodáit és nehézségeit. 

Szabó Győző Rezes Judit
Szabó Győző és Rezes Judit
Szabó Győző és Rezes Judit megélt történetei

Történeteik saját történetek, megélt, igazi állomások. Az előadás személyes érintettséggel, őszintén és kendőzetlenül mesél nekünk róluk, magunkról. Valóság és fikció keserédes keveréke a közismert színész pár által megálmodott egyszerre vicces és szívszorító előadás. Szórakoztató, ironikus és gyakran fájdalmas helyzeteket megmutató játék, amelynek történetei egyediek, mégis mindenki számára ismerősek.
Szabó Győző és Rezes Judit duettje a 34. Mandala Nyár záróprogramja: augusztus 15-én, pénteken 20.30-kor kezdődik a Loveshake című darab a Sóstói Múzeumfaluban.   

 

 

