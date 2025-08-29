Sziporkázó szimpatikus szimfonikusok (fotókkal)

Egy perc alatt zsebre tették a VIDOR Fesztivál közönségét. Senkinek nem kell bemutatni Király Lindát és Király Viktort, hiszen az ország legtehetségesebb és legprofibb zenészei között tartják őket számon – és okkal. A Kossuth tér közönsége nyitott füllel és szívvel fogadta őket, és nem maradt el a jutalmuk. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Az Első Emelet a VIDOR Fesztiválon