Sziporkázó szimpatikus szimfonikusok (fotókkal)
A VIDOR Fesztivál csütörtöki programja sziporkázó hangulatot hozott a Szindbád Szabadtéri Pódiumszínpadra. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar népszerű dallamokkal kápráztatta el a közönséget.
A VIDOR Fesztivál csütörtöki programjában Évszázadok népszerű dallamai elnevezéssel adott hangversenyt a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar a Szindbád Szabadtéri Pódiumszínpadon.
A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar a Szindbádban
A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye legjelentősebb komolyzenei hangszeres együttese, repertoárjuk széles skálán mozog a barokk kamarazenétől kezdve, a klasszikus, romantikus, 20. századi nagy szimfonikus alkotásokon át az oratorikus művekig és az igényes szórakoztató zenéig.
A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar koncertje a VIDOR-onFotók: Sipeki Péter
