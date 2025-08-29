augusztus 29., péntek

VIDOR Fesztivál 2025

1 órája

Sziporkázó szimpatikus szimfonikusok (fotókkal)

Címkék#VIDOR Fesztivál#Szindbád Szabadtéri Pódiumszínpad#Szabolcsi Szimfonikus Zenekar

A VIDOR Fesztivál csütörtöki programja sziporkázó hangulatot hozott a Szindbád Szabadtéri Pódiumszínpadra. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar népszerű dallamokkal kápráztatta el a közönséget.

Szon.hu

A VIDOR Fesztivál csütörtöki programjában Évszázadok népszerű dallamai elnevezéssel adott hangversenyt a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar a Szindbád Szabadtéri Pódiumszínpadon.

A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar a Szindbád Szabadtéri Pódiumszínpadon
A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar a Szindbád Szabadtéri Pódiumszínpadon
Fotók: Sipeki Péter

A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar a Szindbádban

A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye legjelentősebb komolyzenei hangszeres együttese, repertoárjuk széles skálán mozog a barokk kamarazenétől kezdve, a klasszikus, romantikus, 20. századi nagy szimfonikus alkotásokon át az oratorikus művekig és az igényes szórakoztató zenéig.

A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar koncertje a VIDOR-on

Fotók: Sipeki Péter

Fotók a VIDOR Fesztivál korábbi eseményeiről:

Közönségtalálkozó: Puskás-Dallos Petiék a Bencs Villában

Fotók: Bozsó Katalin

Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Bozsó Katalin

KillaBeatMaker koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Király Linda és Király Viktor a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

VIDOR Fesztivál 2025

A dosszié további cikkei
