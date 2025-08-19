augusztus 19., kedd

Elismerés

19 perce

Nyíregyházi ápolót is jelöltek a Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díjra

A nyíregyházi Jósa András Tagkórház Gyermekrehabilitációs Osztályának vezető ápolója a jelöltek között. Bártfai Józsefné kaphatja a Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díjat. Már elindult a szavazás.

Munkatársunktól
Rangos szakdolgozói díjra jelölték Bártfai Józsefnét, a nyíregyházi gyermekrehabilitációs osztály vezető ápolóját

Fotó: Kérlek, segíts Alapítvány

A nyíregyházi Jósa András Tagkórház Gyermekrehabilitációs Osztályának osztályvezető ápolóját, Bártfai Józsefnét is a jelölték a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díjára.

Bártfai Józsefné, osztályvezető ápoló, Jósa András Tagkórház, Gyermekrehabilitációs Osztály, Nyíregyháza, Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díj
Bárfai Józsefné Ágnest is jelölték a Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díjra
Fotó: rolandhaz.hu

Családközpontú szemléletéért jelölték a rangos szakdolgozói díjra 

Bártfai Józsefné Ágnes a Gyermekrehabilitációs Osztály 1999-es megalakulása óta a nyíregyházi kórház dolgozója. A kis betegek ellátása során fontos feladatnak tartja a családjukkal való folyamatos együttműködés kialakítását, hiszen a hosszú- és rövid távú célok kitűzése velük együtt történik. Az ápolói munka kulcsszerepet játszik ebben, hiszen az orvosi 1-2 órás találkozások, vizitek mellett ők töltik el a legtöbb időt a családdal.

Bentfekvésük során jelentős lelki segítséget nyújt mind a gyermekeknek, mind a hozzátartozóknak. Empatikus, példamutató hozzáállásával élen jár a rehabilitációs és családközpontú szemlélet kialakításában, és segített olyan szakembergárdát megszervezni és fenntartani, amely azonosul ezekkel az alapelvekkel, így a szülők bizalommal fordulnak gyermekrehabilitációs osztályunk munkatársaihoz – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház közösségi oldalán.

Szavazni augusztus 18-ától október 6-áig lehet a https://dij.ronaldhaz.hu/jeloltek/70 honlapon

A három legtöbb szavazatot kapott jelölt pénzbeli elismerésben részesül. A díjátadót 2025. október 15-én, ünnepélyes keretek között, Budapesten rendezik meg.

Akiről a díjat elnevezték

Dr. Audrey Evans úttörő mentalitású orvosként egész életében azon dolgozott, hogy a gyermekegészségügyi ellátásban a családközpontúság váljon a gondozás egyik alapelvévé. Mindemellett ő volt a világ első Ronald McDonald Házának is a megálmodója és társalapítója Philadelphiában. Tudta, hogy a családoknak együtt kell maradniuk életük legnehezebb időszakában, annak érdekében, hogy a gyermeknek minél nagyobb esélye legyen a gyógyulásra.

 

 

