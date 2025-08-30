augusztus 30., szombat

Pályázatot nyertek

2 órája

Újabb utca válik járhatóvá ezen a szabolcsi településen

Címkék#Szakoly Község Önkormányzat#útfelújítás#Szakoly#Top Plusz program#Rákóczi utca#útfelújítási program

Összesen csaknem 80 millió forint támogatást nyert az önkormányzat. A Létai után a Rákóczi utca is megújul Szakolyban.

Kerecsen József

Folytatódik a TOP Plusz Programban elnyert pályázati beruházás kivitelezése Szakolyban. A település önkormányzata belterületi utak fejlesztésére nyert több mint 78 millió forint támogatást. 

Szakolyban két utcát is felújítanak.
A gidre-gödrös Rákóczi utca is új burkolatot kap Szakolyban
Fotó: Google maps

Növelik a közlekedésbiztonságot Szakolyban

Szakoly Község Önkormányzata közösségi oldalán tette közzé azt a projektet, amely szerint a település két forgalmas, ám de rossz állapotban lévő utcája is új burkolatot kap. Pontosabban ezek közül az egyik, egészen pontosan a Létai utca már meg is kapta, hamarosan azonban teljes egészében végéhez ér a fejlesztés, hiszen a Rákóczi utca felújítása is megtörténik.

A bejegyzésben az szerepel, a projekt célja "az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutak, valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak építése, korszerűsítése, felújítása. Utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése. Ezen kívül a közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása."

A beruházás - amely a a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg - a tervek szerint szeptember 30-ra készül el.

 

