Újabb utca válik járhatóvá ezen a szabolcsi településen

Folytatódik a TOP Plusz Programban elnyert pályázati beruházás kivitelezése Szakolyban. A település önkormányzata belterületi utak fejlesztésére nyert több mint 78 millió forint támogatást.

A gidre-gödrös Rákóczi utca is új burkolatot kap Szakolyban

Növelik a közlekedésbiztonságot Szakolyban

Szakoly Község Önkormányzata közösségi oldalán tette közzé azt a projektet, amely szerint a település két forgalmas, ám de rossz állapotban lévő utcája is új burkolatot kap. Pontosabban ezek közül az egyik, egészen pontosan a Létai utca már meg is kapta, hamarosan azonban teljes egészében végéhez ér a fejlesztés, hiszen a Rákóczi utca felújítása is megtörténik.

A bejegyzésben az szerepel, a projekt célja "az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutak, valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak építése, korszerűsítése, felújítása. Utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése. Ezen kívül a közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása."

A beruházás - amely a a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg - a tervek szerint szeptember 30-ra készül el.