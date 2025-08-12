42 perce
Megyei szállások, ahol a londiner helyett csótányok fogadják a vendégeket
Szabolcs-Szatmár-Bereg tele van páratlan látnivalókkal, gyönyörű helyekkel, s kitűnő hotelekkel, szállodákkal. Ám sajnos akad néhány minősíthetetlen szállás is, de ha elég körültekintőek vagyunk, elkerülhetjük ezeket.
Foglalás előtt érdemes a vendégvéleményeket elolvasni
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Ha saját magunknak foglalunk hotelt, panziót vagy apartmant, mindig érdemes előre megnézni a hely értékeléseit. Vármegyénkben sokféle szállás közül lehet válogatni igény és pénztárca szerint, a diákszállótól kezdve a többcsillagos hotelig. Ezek többsége kiváló szolgáltatásokkal és remek körülményekkel várja a turistákat, akad azonban néhány ellenpélda. De ha résen vagyunk, elkerülhetjük ezeket.
Az idén március 16-án lépett életbe a szálláshelyek kötelező minősítéséről szóló rendelet, ami részletesen meghatározza a követelményeket. Most már nem csak a szállodákra és a panziókra vonatkozik az eddig önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszer, hanem kötelező érvényű a kereskedelmi- és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre is. Az interneten megtalálható szállásokról foglalás előtt érdemes megnézni a vendégértékelések mellett azt is, hogy benne vannak-e ebben a rendszerben, aminek az a célja, hogy megbízható információt kapjanak a turisták a Magyarországon hét szálláshelytípusban működő, mintegy 42 ezer szolgáltató által kínált lehetőségekről.
- A jövőben szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett, az adott szálláshelytípusra vonatkozó követelményeknek.
Így akik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szeretnének megszállni, a szallashelyminosites.hu oldalon megtalálhatják és leellenőrizhetik a kiszemelt turisztikai célpontot, valamint azt is, hogy a különböző szálláshely típusok minősítéséhez milyen kritériumrendszernek kell megfelelni.
A szabolcsi szálláshelyeknek is tartaniuk kell a megállapított követelmények elvárt szintjét, így valószínűleg a minősített helyeken nem éri negatív meglepetés az utazókat.
Rengeteg minőségi szálláshely várja a vármegyénkbe látogatókat, nehéz megtalálni a sok gyönyörű és igényes hely között a megfelelőt. Azonban ha valaki nem elég körültekintő, belefuthat egy-két olyan régebbi szállásba is, ahová biztos hogy nem térne vissza szívesen. A legutóbb szemléztük azokat a nyíregyházi helyeket, ahol ragacsos, foltos ágyneműre, penészes falakra és bogarakra is panaszkodtak a vendégek.
Szállás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
Most pedig kitekintettünk a vármegyére, és összeszedtük a legrosszabb tapasztalatokat, hátha az érintett szállásadók tanulnak a negatív véleményekből.
Vásárosnaményban többen is panaszkodtak az egyik hotelre, arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes elkerülni ezt a helyet – így írtak a szállásról:
Aki csak tudja, messziről kerülje el! Elfelejtettek szólni, hogy nem működik a klíma (az éttermes épületben) 30+ fok fogadott minket a szobában, éjszakára sem hűlt le a levegő. Azt sem jelezték sehol, hogy zárva a wellness részleg, maximum a szaunát tudták volna bekapcsolni nekünk, de abból kaptunk kérés nélkül is eleget a szobánkban. Senkinek nem ajánlom ezt a szállást, pedig egyébként szép helyen van és látszólag teljesen vállalható. Sajnos a valóságban vállalhatatlan az egész.
Nagyon zavart, hogy a fürdőszoba tolóajtós volt, és az ajtó nem működött. Egyszerűen nem lehetett megmozdítani, így a napok során, amiket a hotelben töltöttünk, mindig nyitott ajtónál kellett használni a fürdőszobát. A fürdőszobában ezen kívül több kivetni való is volt: a zuhanyfej penészes, a padló és a kabin is recsegett-ropogott, a wc felett van az egyik törölköző tartó, ami higiéniai szempontból elég „érdekes" megoldás. Szerettük volna a wellness részleget is kipróbálni, de erre nem volt lehetőség, ugyanis nem üzemeltek a benti medencék. A parkolás szálló vendégeknek fizetős, erre érdemes odafigyelni. Lift nincs, így a babakocsit lépcsőn kellett cipelni.
Másokat a hőség és a nem működő klíma mellett a dohos szag is zavart, ráadásul csak egy ágynemű volt bekészítve két vendégnek, és legalább 30 fok volt a szobában, harmadfokú hőségriadóban ez nem volt olyan jó érzés a szállásfoglaló szerint. Ráadásul a hűtő sem működött. Mások azt kifogásolták, ha működött is a légkondi, tele volt penésszel, és nagyon büdös volt, a fürdőszoba pedig mocskos, az ágy koszos, és bunkó a személyzet. Egy férfi pedig ezek mellett azon is felháborodott, hogy érkezésükkor meleg csapolt sört kaptak, reklamálásukra tettek nekik bele jégkockát... – Ilyen sört még sehol sem ittam - jegyezte meg.
Egy dombrádi szállásra is több panaszt írtak a vendégek:
A wc-k koszosak, az ajtók kilincsei leesnek, a szobában lévő hűtőszekrény egy kültéri italhűtő volt, ami őrült zajt ad, és fényesen világít az egész szobában. De a kapzsiság csúcsa az, hogy a területen lévő strand még a motel vendégei számára is fizetős. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy fizessen inkább többet, és maradjon máshol. Nem szeretek negatív véleményeket hagyni, de a strand iránti nyilvánvaló mohóság egyszerűen kiábrándító és frusztráló volt.
A motel az 1970-es évekre emlékeztet. A szobák piszkosak és büdösek. Szerencsére csak egy éjszaka volt, de a hely bájos, és határozottan benne van a potenciál.
Egy csótányirtás elférne. Ahogy beléptünk a szobába, egy csótány várt minket az ágyon, ezután még 3-at öltünk meg 2 nap alatt.
Az egyik szobában rengeteg pajzstetű volt, a 10 éves lányunk megrémült, és nem tudott aludni egész éjjel, nagyon lassú a kommunikáció, nagyon drága egy elhagyatottnak tűnő helyhez képest. Mindenképpen kerüld.
Egy másik dombrádi helyről is nyilatkoztak negatívan a vendégek:
Nem volt meleg víz a szobában. Amikor szóltunk, azt mondták, jön egy szerelő és megjavítja. Két órával később már elektromos problémára hivatkoztak. Utána adtak egy másik szobához egy kulcsot, hogy a feleségemmel két nap múlva megmosakodjunk, de ott sajnos egyáltalán nem volt víz. Aztán később még egy szobához adtak kulcsot, ahova át kellett mennünk 15 szobán keresztül, csak hogy lezuhanyozzunk végre. A jakuzziban büdös volt a víz. Egyszóval egyáltalán nem ajánlom, 220 euróért két éjszakára egyáltalán nem éri meg.
Egy záhonyi apartmannal meg voltak elégedve a vendégek, kivéve a környékkel, amire azt írták, hogy fura volt. Este 8-kor minden bezárt, nem volt étterem, bolt. Éjjel randalírozás volt az utcában. Tiszakanyáron pedig szintén a légkondi okozott fennakadást, a szűrője eltömődött a portól.
Nincs megtisztítva. Bekapcsolt állapotban a kültéri egység nagy zajt ad, ami lehetetlenné teszi az alvást. A falak olyanok, mint a karton, akkor is hallani lehet a szomszéd szobából az embereket, ha halkan beszélnek.
