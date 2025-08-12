Megyei szállások, ahol a londiner helyett csótányok fogadják a vendégeket

Ha saját magunknak foglalunk hotelt, panziót vagy apartmant, mindig érdemes előre megnézni a hely értékeléseit. Vármegyénkben sokféle szállás közül lehet válogatni igény és pénztárca szerint, a diákszállótól kezdve a többcsillagos hotelig. Ezek többsége kiváló szolgáltatásokkal és remek körülményekkel várja a turistákat, akad azonban néhány ellenpélda. De ha résen vagyunk, elkerülhetjük ezeket.

Sajnos egy-egy szállás hagy kívánnivalót maga után

Az idén március 16-án lépett életbe a szálláshelyek kötelező minősítéséről szóló rendelet, ami részletesen meghatározza a követelményeket. Most már nem csak a szállodákra és a panziókra vonatkozik az eddig önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszer, hanem kötelező érvényű a kereskedelmi- és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre is. Az interneten megtalálható szállásokról foglalás előtt érdemes megnézni a vendégértékelések mellett azt is, hogy benne vannak-e ebben a rendszerben, aminek az a célja, hogy megbízható információt kapjanak a turisták a Magyarországon hét szálláshelytípusban működő, mintegy 42 ezer szolgáltató által kínált lehetőségekről.

A jövőben szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett, az adott szálláshelytípusra vonatkozó követelményeknek.

Így akik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szeretnének megszállni, a szallashelyminosites.hu oldalon megtalálhatják és leellenőrizhetik a kiszemelt turisztikai célpontot, valamint azt is, hogy a különböző szálláshely típusok minősítéséhez milyen kritériumrendszernek kell megfelelni.

A szabolcsi szálláshelyeknek is tartaniuk kell a megállapított követelmények elvárt szintjét, így valószínűleg a minősített helyeken nem éri negatív meglepetés az utazókat.

Rengeteg minőségi szálláshely várja a vármegyénkbe látogatókat, nehéz megtalálni a sok gyönyörű és igényes hely között a megfelelőt. Azonban ha valaki nem elég körültekintő, belefuthat egy-két olyan régebbi szállásba is, ahová biztos hogy nem térne vissza szívesen. A legutóbb szemléztük azokat a nyíregyházi helyeket, ahol ragacsos, foltos ágyneműre, penészes falakra és bogarakra is panaszkodtak a vendégek.