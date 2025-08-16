Szántóverseny
Ki lesz a parasztolimpia nyertese? Vasárnap kiderül vármegyénkben!
Augusztus 17-én, vasárnap rendezik meg a XVIII. Szántóversenyt Nagyhalász-Homoktanyán.
Szántóverseny lesz vasárnap
Fotó: internet
Augusztus 17-én, vasárnap rendezik a XVIII. Szántóversenyt Nagyhalász-Homoktanyán. A program reggel nyolckor a versenyzők érkezésével kezdődik, majd lesz ekeáldás, versenyszántás, nemzetközi néptánc, csikósbemutató, fogatok ügyességi versenye és parasztolimpia. A nap végén eredményhirdetés, díjkiosztó és tombola várja a látogatókat. Kísérőprogramként kézműveskedés, népi játékok és selfiebox is lesz a nagyhalászi szántóversenyen.
