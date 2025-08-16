augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

25°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szántóverseny

1 órája

Ki lesz a parasztolimpia nyertese? Vasárnap kiderül vármegyénkben!

Címkék#parasztolimpia#XVIII Szántóverseny#Nagyhalász-Homoktanya

Augusztus 17-én, vasárnap rendezik meg a XVIII. Szántóversenyt Nagyhalász-Homoktanyán.

Szon.hu
Ki lesz a parasztolimpia nyertese? Vasárnap kiderül vármegyénkben!

Szántóverseny lesz vasárnap

Fotó: internet

Augusztus 17-én, vasárnap rendezik a XVIII. Szántóversenyt Nagyhalász-Homoktanyán. A program reggel nyolckor a versenyzők érkezésével kezdődik, majd lesz ekeáldás, versenyszántás, nemzetközi néptánc, csikósbemutató, fogatok ügyességi versenye és parasztolimpia. A nap végén eredményhirdetés, díjkiosztó és tombola várja a látogatókat. Kísérőprogramként kézműveskedés, népi játékok és selfiebox is lesz a nagyhalászi szántóversenyen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu