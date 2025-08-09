Nyíregyháza
Szégyenteljes akció Nyíregyházán! Ennél a buszmegállónál történt!
Szörnyű, mi mindenre képesek egyesek.
Fotó: Bordás Béla
Nyíregyházán a 41-es főúton betörték az egyik buszmegálló várakozójának az üvegtábláját. Jelentős anyagi kár keletkezett. A rendőrség keresi a rongálót.
