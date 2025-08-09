augusztus 9., szombat

Szégyenteljes akció Nyíregyházán! Ennél a buszmegállónál történt!

Szörnyű, mi mindenre képesek egyesek.

Fotó: Bordás Béla

Nyíregyházán a 41-es főúton betörték az egyik buszmegálló várakozójának az üvegtábláját. Jelentős anyagi kár keletkezett. A rendőrség keresi a rongálót. 

 

 

 

